Rätselhafter Post Hat Britney Spears den Männern abgeschworen?

SpotOn News | 09.07.2024, 14:19 Uhr

Britney Spears hat bei Instagram gegen ihren mutmaßlichen Ex-Partner Paul Richard Soliz ausgeteilt. Im Anschluss deutete sie an, dass sie keinen Mann mehr an ihrer Seite haben will. Doch bei der Aussage blieb es nicht.

Britney Spears (42) hat erneut mit Beiträgen bei Instagram für Aufsehen gesorgt. Wie "Page Six" berichtet, hat die Sängerin am vergangenen Sonntag (7. Juli) in einer Instagram-Story ihre Wut über ein Erlebnis mit ihrem angeblichen Ex-Partner Paul Richard Soliz zum Ausdruck gebracht.

"Warum fuhr er mit 90 in der Nachbarschaft, während ein Paparazzo ihm folgte, nur um das Fenster herunterzukurbeln, als dieser neben mir anhielt?", schrieb Spears zu einem Foto, das sie in der Situation zeigt. Die Sängerin war auf dem Sitz nach unten gerutscht, um sich offenbar so vor aufdringlichen Blicken zu verstecken. Soliz sitzt augenscheinlich am Steuer und hält einen Arm vor sein Gesicht. "Dann ruft er seine Mutter an und sagt, dass er belästigt wird", fuhr Spears fort. "Warum hat er das Fenster runtergekurbelt, während ich auf dem Sitz weinte?" Das Foto soll im vergangenen April entstanden sein, nachdem in Spears' Vormundschaftsrechtsstreit ein Vergleich getroffen wurde.

Nach der Instagram-Story soll sie in einem weiteren Beitrag ihren Single-Status bestätigt und erklärt haben: "Ich werde nie mehr mit einem anderen Mann zusammen sein, solange ich lebe!" Die Aussage hat die 42-Jährige mittlerweile jedoch wieder gelöscht.

Turbulentes Liebesleben

Über eine Beziehung von Spears und Soliz wurde erstmals im September 2023 berichtet. Ihr Ex-Mann Sam Asghari (30), den Spears im Juni 2022 geheiratet hatte, reichte am 16. August offiziell die Scheidung von Spears ein und begründete dies mit "unüberbrückbaren Differenzen". Als Trennungsdatum gab er den 28. Juli an. Die Ehe mit Asghari war die dritte für den Popstar. Von 2004 bis 2007 war sie mit dem Background-Tänzer Kevin Federline (46) verheiratet, der der Vater ihrer Söhne Sean Preston (18) und Jayden James (17) ist. 2004 hatte sie zudem mit einer 55 Stunden andauernden Ehe mit einem Kindheitsfreund aus Louisiana Schlagzeilen gemacht.