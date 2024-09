Stars Shakira: Sie hat Spaß als Single

Shakira performs onstage during a halftime show Conmebol 2024 Copa America tournament final - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 08:00 Uhr

Shakira hat „eine gute Zeit“ als alleinstehende Frau.

Die 47-jährige Popsängerin trennte sich 2022 unter bitteren Umständen von dem ehemaligen Fußballstar Gerard Pique, aber Shakira hat nun auf ihrem neuen Track ‚Soltera‘ verraten, dass sie ihre Single-Ära feiert.

Die blonde Schönheit, die mit dem ehemaligen Barcelona-Star die Söhne Milan (11) und Sasha (9) hat, singt auf dem Track: „Ich habe das Recht, mich schlecht zu benehmen, eine gute Zeit zu haben. Ich bin frei und jetzt kann ich machen, was ich will. Ich habe Spaß als Single.“ Und das Ende des Songs lautet: „Ich habe das Recht, mich schlecht zu benehmen, eine gute Zeit zu haben. Also dieser B***, wenn er mich sieht, tut es weh. Er hat Spaß als Single.“

Erst Anfang des Jahres bezeichnete Shakira Monogamie als „Utopie“. Die ‚Whenever, Wherever‘-Hitmacherin gab zu, dass sie immer noch an die Liebe glaube, obwohl sie in ihrem Privatleben Herzschmerz erlitten hat. Shakira, die mehr als ein Jahrzehnt mit Gerard zusammen war, sagte gegenüber ‚Marie Claire UK‘: „Ich kann nicht sagen, dass ich nicht an die Liebe glaube, weil ich das Beispiel meiner Eltern nach 50 gemeinsamen Jahren sehe; wie sie sich in die Augen schauen und Händchen halten und nicht getrennt voneinander leben können. Ich habe Liebe erlebt, ich hatte nur selbst nicht so viel Glück. Monogamie ist eine Utopie. Aber ich wurde auf andere Weise entschädigt, mit der Liebe meiner Fans, meiner Kinder und meiner wahren Freunde. Oscar Wilde hat gesagt, dass Freundschaft die reinste Form der Liebe ist, und ich denke, das stimmt. Sie hält länger – zumindest meiner Erfahrung nach. Meine Beziehung hat 12 Jahre gehalten, aber meine Freunde werden ein Leben lang da sein. Als die Not kam, habe ich gelernt, wie wichtig Freundschaft ist.“