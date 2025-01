Stars Haus abgebrannt: Milo Ventimiglia tief erschüttert von Waldbränden

Milo Ventimiglia - 2024 Film Independent Spirit Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 11:00 Uhr

Der ‚This Is Us‘-Star hat sein Haus in Los Angeles an die Flammen verloren.

Milo Ventimiglia rang mit den Tränen, als er über den Verlust seines Hauses durch die Großbrände in Los Angeles sprach.

Der US-Schauspieler und seine Frau Jarah Mariano – die im neunten Monat mit ihrem ersten Kind schwanger ist – evakuierten am Dienstag (7. Januar) ihr Haus in Pacific Palisades, nachdem sie alles gepackt hatten, was sie konnten. Das Kinderzimmer ihres Babys wurde jedoch zerstört und sie sahen später über die Überwachungskameras zu, wie das Haus von den Flammen verzehrt wurde.

Im Interview mit ‚CBS News‘ wurde der 47-Jährige sehr emotional, als er über die Tragödie sprach. „Ich denke, es gibt eine Art Schockmoment, in dem man sagt: ‚Oh, das ist real. Das passiert wirklich.‘ Dann, an einem bestimmten Punkt, schalten wir es einfach aus. Es ist wie: ‚Was? Welchen Sinn hat es, weiter zu schauen?‘“, berichtet der ‚Gilmore Girl‘-Darsteller. „Wir haben den Verlust irgendwie akzeptiert. Man fängt an, über all die Erinnerungen in verschiedenen Teilen des Hauses nachzudenken und so weiter. Und dann sieht man die Häuser der Nachbarn und alles drumherum und das Herz bricht dir einfach.“

Trotz des Verlustes versucht der Star, positiv zu bleiben. „Wir haben gute Freunde und wir haben gute Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und wir werden es schaffen. Wir schaffen das schon. Frau, Baby und Hund sind am wichtigsten.“

Milo ist bekannt für seine Darstellung des Jack Pearson in ‚This Is Us‘. In der Serie verliert der Patriarch sein Leben an einer Rauchvergiftung, nachdem das Haus der Familie abbrennt. „Es ist mir nicht entgangen, dass das Leben die Kunst imitiert“, äußert sich der Schauspieler. Durch die Handlung der Serie wurde Milo zu einem Verfechter des Brandschutzes. Angesichts der aktuellen Szenen in Los Angeles erwägt er nun, sich für den Schutz vor Waldbränden einzusetzen.