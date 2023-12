Eigentümer geht gegen die beiden vor Haus verwüstet? Cardi B und Offset werden verklagt

SpotOn News | 23.12.2023, 12:00 Uhr

Cardi B und Noch-Ehemann Offset werden offenbar verklagt. Die beiden sollen für ein gemietetes Anwesen in Beverly Hills nicht die ganze Miete bezahlt und das Haus verwüstet haben.

Cardi B (31) und Offset (32) müssen sich offenbar vor Gericht verantworten. Die beiden Musiker, die mittlerweile getrennt sind, sollen in einer Mietangelegenheit verklagt werden, wie "TMZ" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet. Das Ex-Paar lebte seit Anfang 2022 in einem Haus in Beverly Hills, zog aber ohne zu kündigen im Oktober aus dem Haus aus. Nach Angaben des Vermieters waren sie mit der Miete und den Nebenkosten im Rückstand.

Zudem sollen die Eigentümer nach dem Auszug "erhebliche Sachschäden" im Haus festgestellt haben, unter anderem Kratzer in den Fliesenböden, kaputte Möbel oder Löcher in den Wänden. Die Schäden sollen sich auf rund 85.000 US-Dollar (rund 77.000 Euro) belaufen.

Anfang Dezember bestätigte Cardi B die Trennung von ihrem Ehemann in einem Livestream auf Instagram. Das berichteten übereinstimmend zahlreiche US-Medien. "Ich bin seit Kurzem wieder Single", eröffnete sie ihren Followern im Stream die Neuigkeiten. Es sei ihr sehr schwergefallen, die Trennung öffentlich zu machen, doch nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen. Die Musikerin sagte demnach: "Ich wusste einfach nicht, wie ich es der Welt sagen soll." Bereits vor drei Tagen war vielen Fans aufgefallen, dass sich die Rapperin und das Migos-Mitglied nicht mehr gegenseitig auf den sozialen Medien folgten. Die Gerüchte über eine Trennung verbreiteten sich schnell.

Ende einer On-Off-Beziehung

Das ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Stars voneinander trennten. Im Jahr 2018 gab es Gerüchte, dass Offset seine Frau betrogen hatte – kurz darauf kam es zur Trennung. Nur wenige Zeit später fanden die beiden jedoch wieder zueinander.

Offset und Cardi B wurden erst Anfang 2017 ein Paar, bereits im September 2017 folgte schließlich die Hochzeit. Das gemeinsame Töchterchen Kulture Kiari Cephus wurde im Juli 2018 geboren.