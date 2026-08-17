Stars Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben

Hayden Panettiere at the amfAR Gala Los Angeles - Avalon - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 09:00 Uhr

Die 'Heroes'-Schauspielerin wurde nur 36 Jahre alt. Genauere Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt.

Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben.

Die ‚Heroes‘-Schauspielerin wurde von ihrem tief erschütterten Vater Alan Panettiere als „unglaubliches Licht und Naturgewalt“ gewürdigt. Er gab am Sonntag (16. August) bekannt, dass seine Tochter gestorben ist. Alan erklärte in einer von Haydens Vertreter veröffentlichten Stellungnahme: „Mit großer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen Menschen, die sie kannten, und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen, unermesslich viel Liebe und Freude schenkte.“

Ihr Vater bat um Privatsphäre, „während unsere Familie Zeit braucht, um diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten“. Die Umstände von Haydens Tod wurden bislang nicht bekannt gegeben. Hayden war gerade einmal acht Monate alt, als sie ihre Karriere begann und bei der Modelagentur Wilhelmina Models unter Vertrag genommen wurde. Ihre erste professionelle Schauspielrolle übernahm sie 1994 in der ABC-Seifenoper ‚Liebe, Lüge, Leidenschaft‘. 1996 folgte eine Rolle in der CBS-Serie ‚Springfield Story‘, zu der sie von 1997 bis 2000 zurückkehrte.

Ihr Filmdebüt gab Hayden im Alter von neun Jahren als Erzählerin und Synchronsprecherin der Prinzessin Dot in ‚Das große Krabbeln‘ von 1998. Im Jahr 2000 war sie außerdem in ‚Gegen jede Regel‘ zu sehen. Ihren großen Durchbruch feierte sie als Cheerleaderin Claire Bennett in der Serie ‚Heroes‘, die 2006 startete. Nach dem Ende der Serie spielte die Blondine 2011 in ‚Scream 4‘ mit. Von 2012 bis 2018 war sie in allen sechs Staffeln der Serie ‚Nashville‘ zu sehen. 2023 kehrte sie mit ‚Scream 6‘ zum ‚Scream‘-Franchise zurück. Ihr letzter Film ‚Sleepwalker‘ kam im Januar dieses Jahres heraus.

Hayden veröffentlichte im Laufe der Jahre auch Musik. Ihr Privatleben war jedoch von schwierigen Erfahrungen geprägt. In ihren jüngsten Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘ schilderte sie jahrelange häusliche Gewalt, ihren Kampf mit Alkoholismus und mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken. Außerdem sprach sie über ihre Schwierigkeiten mit einer nicht diagnostizierten postpartalen Depression nach der Geburt ihrer Tochter Kaya (11), die aus der Beziehung mit ihrem ehemaligen Verlobten Wladimir Klitschko stammt.

Gegenüber ‚Us Weekly‘ sagte die Darstellerin zuvor über das Buch: „Ich spreche über traumatische Momente und Dinge, von denen die Menschen nicht einmal wissen. Über den Missbrauch, den ich durch Menschen erfahren habe, die eigentlich da sein sollten, um mich zu beschützen. Ich gebe all die Dinge zu, die ich getan habe.“ 2018 übernahm Wladimir Klitschko das alleinige Sorgerecht für Kaya, während Hayden sich wegen ihrer postpartalen Depression, ihres Alkoholismus und ihres Drogenmissbrauchs in Behandlung begab. Zum Zeitpunkt des Todes der Schauspielerin lebte die Elfjährige weiterhin mit ihrem Vater in Europa.