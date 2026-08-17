Stars Hayden Panettieres Tod wird untersucht

Hayden Panettiere - March 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 14:00 Uhr

Der Tod von Hayden Panettiere wird von den Behörden im US-Bundesstaat South Carolina untersucht.

Der Tod von Hayden Panettiere wird untersucht, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang jedoch nicht.

Die ‚Heroes‘-Schauspielerin starb im Alter von 36 Jahren, wie ihr Vater Alan Panettiere am Sonntag (16. August) bekannt gab. Die Polizei in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina teilte inzwischen mit, dass ein Bekannter der Schauspielerin den Notruf gewählt habe. Gegen 13:50 Uhr seien Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens geeilt und hätten versucht, Hayden zu helfen. Sie konnten sie jedoch nicht retten.

Das Greenville Police Department erklärte, Einsatzkräfte und Rettungssanitäter hätten auf die Meldung über eine nicht ansprechbare Frau reagiert. Vor Ort sei medizinische Hilfe geleistet worden, die Frau – später als Hayden Panettiere identifiziert – sei jedoch noch am Ort für tot erklärt worden. Der Fall werde gemeinsam vom Greenville Police Department und dem Greenville County Coroner’s Office untersucht. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder verdächtige Umstände ergeben.

Auch Hayden Panettieres Sprecherin Kasey Kitchen bestätigte, dass die Behörden den Tod untersuchen. Gegenüber ‚NBC News‘ erklärte sie: „Die Ermittlungen laufen. Wir sollten morgen mehr wissen.“ Ihr Vater Alan hatte den Tod seiner Tochter zuvor bestätigt und sie als „unglaubliches Licht und Naturgewalt“ gewürdigt. In seiner Erklärung schrieb er: „Mit großer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit.“ Sie habe unermesslich viel Liebe und Freude in das Leben aller Menschen gebracht, die sie kannten, sowie in das Leben der Millionen, die sie auf der Leinwand sahen. Die Familie bat um Privatsphäre, während sie den „unvorstellbaren Verlust“ verarbeite.

Hayden hatte kürzlich ihre Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘ veröffentlicht. Darin schilderte sie ihr schwieriges Privatleben, darunter häusliche Gewalt, Alkoholprobleme, Aufenthalte in Entzugskliniken sowie eine nicht diagnostizierte Wochenbettdepression nach der Geburt ihrer Tochter Kaya (11). Zuvor hatte der Star gegenüber Us Weekly erklärt: „Ich spreche über traumatische Momente und Dinge, von denen die Menschen nicht einmal wissen. Über den Missbrauch, den ich durch Menschen erfahren habe, die eigentlich da sein sollten, um mich zu beschützen.“