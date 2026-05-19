Stars Hayden Panettiere erinnert sich an dramatische Geburt von Tochter Kaya

Hayden Panettiere - March 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 11:00 Uhr

Hayden Panettiere stand bei der Geburt ihrer Tochter ‚kurz vor dem Tod‘.

Die 36-jährige Schauspielerin erinnert sich daran, dass sie 2014 bei der Geburt ihrer Tochter Kaya – heute 11 Jahre alt – und ihres damaligen Verlobten Wladimir Klitschko beinahe an einem Blutverlust gestorben wäre, und dass sie dabei „den mütterlichsten Moment“ erlebt habe.

Sie erzählte ‚E! News‘: „Ich saß da und bekam den Kaiserschnitt, und ich wusste, dass ich am Rande des Todes stand. Aber ich hatte einfach den mütterlichsten Moment überhaupt, als ich sagte: ‚Gott, bitte lass mich meine Tochter weinen hören. Ich will nur wissen, dass es ihr gut geht, und wenn meine Zeit gekommen ist, bin ich damit einverstanden.'“

Die ‚Nashville‘-Schauspielerin, die auch für ihre Rollen in der ‚Scream‘-Reihe und in ‚Heroes‘ bekannt ist, überlebte nach sieben Bluttransfusionen und einer Infektion. Nach dieser Nahtoderfahrung hatte Panettiere „überhaupt keine Angst mehr“, und dieser schreckliche Moment machte ihr klar, dass sie bereit für die Mutterschaft war. Sie erklärte, dass sie bereit war, sich „im Handumdrehen“ zu opfern, um sicherzustellen, dass ihr Baby in Sicherheit war.

Während der frühen Kindheit ihrer Tochter kämpfte die Darstellerin – die ihre Schwierigkeiten auch in ihren neuen Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘ ausführlich beschrieben hat – mit postpartaler Depression, und als Kaya vier Jahre alt war, gab Hayden das Sorgerecht ab, damit sie mit Wladimir in Europa leben konnte. Sie fügte hinzu: „Ich möchte nicht, dass sie jemals das Gefühl hat, die postpartale Depression sei in irgendeiner Weise ihre Schuld gewesen. Ich möchte, dass sie versteht, dass es in Ordnung ist, unvollkommen und fehlerhaft zu sein, und dass man tatsächlich erkennt, dass man mit seinen Kämpfen nicht allein ist.“