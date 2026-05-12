Stars Hayden Panettiere berichtet von schockierendem Vorfall auf einem Boot

Hayden Panettiere - SCREAM VI Premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 09:00 Uhr

Hayden Panettiere hat in ihren Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘ über ein erschütterndes Erlebnis gesprochen, das sie im Alter von 18 Jahren erlebt haben soll.

In ‚On Purpose‘ with Jay Shetty schilderte die Schauspielerin, dass sie damals auf einem Boot in eine Situation geraten sei, deren Tragweite sie erst viele Jahre später wirklich verstanden habe.

Rückblickend erklärte Panettiere, sie habe sich mit 18 zwar bereits sehr erwachsen gefühlt, sei emotional jedoch längst nicht in der Lage gewesen, alles richtig einzuordnen. „Auch wenn ich dachte, ich könnte gesunde und sichere Entscheidungen treffen, war ich nicht wirklich in der Lage zu verstehen, was um mich herum vor sich ging“, sagte sie offen. Heute sehe sie vieles mit einem völlig anderen Bewusstsein.

Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, dass die Person, die sie in diese Situation geführt habe, jemand gewesen sei, dem sie vertraut habe. Sie habe diesen Menschen damals als eine Art Beschützer angesehen. Umso schockierender sei der Moment gewesen, in dem sie „physisch in das Bett neben diesen unbekleideten Mann gelegt“ worden sei, der zudem „sehr berühmt“ gewesen sei. Der Mann selbst habe sich dabei verhalten, „als wäre das für ihn ein ganz normaler Tag“.

Die ‚Heroes‘-Darstellerin erinnerte sich daran, wie sie plötzlich von Angst und Wut überwältigt worden sei. „Dieser Löwe in mir, dieses Feuer in mir… mir standen die Haare zu Berge“, erzählte sie. Kurz darauf sei sie aus dem Raum gerannt und habe versucht, sich irgendwo auf dem Boot zu verstecken. Besonders belastend sei für sie das Gefühl gewesen, völlig ausgeliefert zu sein. „Es gab keine Möglichkeit, ins Wasser zu springen und davonzuschwimmen“, sagte sie. Gleichzeitig habe sie gespürt, dass offenbar niemand an Bord ihre Situation hinterfragt habe. In diesem Moment sei ihr klar geworden, „dass das für sie nichts Neues war“.

Die persönlichen Enthüllungen folgen kurz nach Panettieres Coming-out als bisexuell. Gegenüber ‚Us Weekly‘ erklärte sie, sie habe sich jahrelang gezwungen gefühlt, perfekt zu wirken. Heute fühle sie sich jedoch bereit, offen zu ihrer Sexualität zu stehen.