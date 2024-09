Stars Hayden Panettiere: Hochzeit nicht ausgeschlossen

Hayden Panettiere - Scream 6 Premiere - Getty - Paramount BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2024, 16:18 Uhr

Hayden Panettiere würde mit der richtigen Person liebend gerne vor den Traualtar treten.

Die 35-jährige Schauspielerin trennte sich im Jahr 2018 von ihrem langjährigen Partner, dem mehrfachen Boxweltmeister Wladimir Klitschko, mit dem sie insgesamt neun Jahre lang liiert war. Obwohl sie keine Probleme mit ihrem aktuellen Single-Status hat, verriet Hayden jetzt in einem neuen Interview, dass sie eine Hochzeit in Zukunft nicht ausschließen würde. Auf die Frage, ob eine Ehe für sie überhaupt noch infrage komme, antwortete die ‚Scream VI‘-Darstellerin dem Magazin ‚PEOPLE‘: „Mit der richtigen Person, ja. Aber wir müssten dafür beide an einem bestimmten Punkt in unserem Leben sein.“

Ihre neunjährige Tochter Kaya, die sie zusammen mit ihrem Ex großzieht, hat für Hayden absolute Priorität im Leben. Im Gespräch mit den Reportern schwärmt sie über ihren talentierten Nachwuchs: „Sie macht so viele Dinge. Sie spielt Golf, sie spielt Schach. Sie tanzt seit sie klein ist und liebt es zu singen. Ich habe ein Video von ihr, in dem sie ‚ Vaiana‘ singt, da würdet ihr euch totlachen. Und Pferde sind ihr Leben.“