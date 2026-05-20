Stars Hayden Panettiere spricht offen über ihre Bisexualität

Hayden Panettiere at the amfAR Gala Los Angeles - Avalon - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 11:00 Uhr

Hayden Panettiere fühlt sich „schon genauso lange zu Frauen hingezogen wie zu Männern“.

Die 36-jährige Schauspielerin hat sich kürzlich als bisexuell geoutet und gibt nun in ihren neuen Memoiren weitere Einblicke in ihr Privatleben. Darin verrät sie, dass sie im Alter von etwa acht oder neun Jahren zum ersten Mal Erfahrungen mit einem Mädchen gemacht hat. Panettiere schrieb in ihren Memoiren ‚This Is Me: A Reckoning‘: „Mädchen waren viel mehr mein Ding. Mädchen gaben mir das Gefühl, willkommen zu sein … und machten mich auch ein bisschen an.“

Sie erklärte auch, warum sie beschlossen hatte, über ihre Sexualität Stillschweigen zu bewahren. Die ‚Heroes‘-Darstellerin schrieb: „Ich wollte auf keinen Fall, dass irgendetwas meine Eltern beunruhigt, Punkt. Ich habe der Öffentlichkeit auch nie erzählt, dass ich mit Frauen zusammen war. Ich sage ‚mit Frauen zusammen war‘, weil ich mich noch nie in eine verliebt habe oder mehr als nur sexuelle Beziehungen zu einer hatte, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das eines Tages passieren könnte.“ Sie fügte hinzu: „Ich fühle mich schon genauso lange zu Frauen hingezogen wie zu Männern.“

Panettiere wartete, bis sie das nötige Maß an Selbstsicherheit erreicht hatte, bevor sie öffentlich über ihre Sexualität sprach. Sie schrieb: „Um deiner psychischen Gesundheit, deiner Beziehungen zu anderen und deinem weiteren Lebensweg willen ist es so wichtig, sich mit dem wohlzufühlen, wer man ist. Ganz gleich, zu wem du dich hingezogen fühlst oder wo deine Hände landen.“

Hayden hatte zuvor erklärt, warum es ihr aufgrund ihres Aufwachsens im Rampenlicht schwerer fiel, offen über ihre Sexualität zu sprechen.