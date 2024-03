Film Sydney Sweeney über die Chancen eines ‚Anyone But You‘-Sequels Sydney Sweeney verriet, dass eine „hohe Chance“ auf ein ‚Anyone But You‘-Sequel bestehen würde. Die 26-jährige ‚Euphoria‘-Schauspielerin war neben dem 35-jährigen ‚Hidden Figures‘-Darsteller Glen Powell in der gefeierten Liebeskomödie zu sehen und deutete jetzt an, dass eine Fortsetzung des Films in Planung sein könnte. Bei ihrem Auftritt in der ‚Jimmy Kimmel Live!‘-Talkshow erzählte der Star: […]