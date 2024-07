Film Emerald Fennell: Regie für neue ‚Sturmhöhe‘-Verfilmung

Emerald Fennell - 77th Baftas - London - Royal Festival Hall - February 18th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 16:00 Uhr

Emerald Fennell wird bei einer Verfilmung von ‚Sturmhöhe‘ die Regie übernehmen.

Die 38-jährige Regisseurin, die nach der Veröffentlichung von ‚Saltburn‘ im vergangenen Jahr bekannt wurde, kündigte gegenüber X an, dass sie bei einem Film die Regie führen wird, der auf der klassischen Gothic-Romanze von Emily Brontë beruht.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform teilte Fennell eine Grafik mit dem Text: „Sei immer bei mir – Nimm jede Gestalt an – Treib mich in den Wahnsinn.“ Der Roman war 1847 von Brontë unter ihrem Pseudonym Ellis Bell veröffentlicht worden und erzählt die tragische Liebesgeschichte von Heathcliff, einem Waisenkind, das von dem Bauern Mr. Earnshaw adoptiert wird, und der Tochter des Gentlemans, Catherine, in den Yorkshire Moors in England. Brancheninsider verrieten gegenüber ‚Deadline‘, dass die Regisseurin bei dem Projekt mit MRC kollaborieren wird, dem Studio, mit dem der ‚The Crown‘-Star bereits bei ‚Saltburn‘ zusammengearbeitet hatte. Im Rückblick auf ihren preisgekrönten Psychothriller, in dem Barry Keoghan und Jacob Elordi die Hauptrollen spielten, enthüllte die Filmemacherin, dass sie den verstörenden Ton des Films nutzen wollte, da sie der Meinung war, dass Filme das Publikum „auf ihren Sitzen hin und her rutschen lassen“ sollten.