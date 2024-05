Keine Krankenversicherung Heinz Hoenig: Til Schweiger will ihn mit großer Spende unterstützen

Til Schweiger (re.) will Heinz Hoenig unterstützen. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 09:58 Uhr

Heinz Hoenig liegt aktuell wegen Herz-Problemen auf der Intensivstation. Zu den gesundheitlichen Sorgen kommen finanzielle Probleme, denn der Schauspieler ist wohl nicht krankenversichert. Seine Weggefährten versprechen finanzielle Unterstützung.

Til Schweiger (60) will Heinz Hoenig (72) unter die Arme greifen. Der Schauspieler liegt wegen Problemen mit dem Herzen auf der Intensivstation. Er ist wohl nicht krankenversichert, weshalb die Kosten für die Eingriffe nicht gedeckt sind. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, plant Schweiger eine Spende von 20.000 Euro für seinen Weggefährten. "Ja, das stimmt. Ich habe Samstagabend auf einem Geburtstag erst gehört, dass er so krank ist", bestätigte er gegenüber dem Blatt.

Auch weitere TV-Stars wollen finanzielle Unterstützung leisten. Allen voran Ralph Siegel (78), von dessen Agentur "Siegelring" der Spendenaufruf für Hoenig stammt. "Ich unterstütze diese Aktion für unseren Freund Heinz natürlich und habe selbst schon einen starken Betrag gespendet. Wir hoffen, dass sich uns andere Menschen anschließen werden", erklärte er. Unter den Spendern soll auch Jan Hofer (74) sein. Der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher soll laut der Zeitung 200 Euro für Heinz Hoenig überwiesen haben.

Video News

Herz-Operation wurde verschoben

Heinz Hoenig liegt seit dem 30. April auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses. Seine Agentin bestätigte am Freitag (3. Mai), dass er eine lebensnotwendige Herz-Operation benötigt. Aus dem näheren Umfeld hieß es gegenüber RTL, dass der "Das Boot"-Star im Koma liege. Der für Freitag geplante Eingriff konnte dann nicht stattfinden – Hoenig soll zu geschwächt sein.

Fehlende Versicherung nach Insolvenz

Die Operationen sollen über 90.000 Euro kosten. Horrende Summen für Hoenig, der nach seiner Privatinsolvenz nicht mehr krankenversichert sein soll. Annika Kärsten-Hoenig (39) erklärte im Interview mit RTL, seit drei Jahren auf ihren Mann einzuwirken, um "ihn in die Krankenversicherung zu bekommen. Ich habe wirklich alles versucht." Um eine Versicherung für ihn abzuschließen, habe ihr eine wichtige Information gefehlt.

Heinz Hoenig feierte seinen Durchbruch 1981 in "Das Boot". Im Laufe seiner Karriere wirkte der gebürtige Bayer in über 140 TV- und Filmproduktionen mit, außerdem in zahlreichen Theaterstücken. In der kommenden Woche sollte er für die Premiere von Ralph Siegels Musical "Ein bisschen Frieden" auf der Bühne stehen.

Noch im Januar war Hoenig Kandidat im "Dschungelcamp". Nach fast zwei Wochen wurde er vorsorglich von den Ärzten aus dem australischen Busch genommen.