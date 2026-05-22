Stars ‚Heißer denn je‘: Rumer Willis verrät Geheimnis ihres jugendlichen Aussehens

Rumer Willis - February 2020 - Avalon - Cadillac Oscar Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin setzt auf innere Arbeit, um ihr jugendliches Aussehen zu bewahren.

Rumer Willis ist überzeugt davon, dass sie dank ihrer „spirituellen Arbeit“ heute „heißer“ aussieht als je zuvor.

Die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore betonte, dass ihr neues Aussehen nichts mit Schönheitsoperationen zu tun habe. Stattdessen habe sich ihr Gesicht in den vergangenen Jahren „körperlich verändert“, weil sie sich intensiv mit Spiritualität beschäftigt habe. Im Podcast ‚The Inside Edit‘ erklärte Rumer: „Auf interessante Weise habe ich das Gefühl, dass mein äußeres Erscheinungsbild auch ein Spiegel der inneren Arbeit ist. Ich bin heißer denn je. Und das liegt nicht daran, dass ich jede Menge plastische Chirurgie gemacht habe.“

Die 37-Jährige betonte: „Ich lasse mir inzwischen nicht einmal mehr Botox spritzen – ich wünschte fast, ich würde es tun. Deshalb habe ich all diese Linien auf meiner Stirn, wenn ich spreche.“ Das Geheimnis ihres strahlenden Aussehens sei auf innere Arbeit zurückzuführen. „Mein Gesicht hat sich buchstäblich körperlich verändert – durch die spirituelle Arbeit, die ich gemacht habe. Das war verrückt … Ich habe wirklich nichts anderes gemacht als diese spirituelle Arbeit“, behauptete Rumer.

Früher habe sie eine Art „Schutzschicht“ getragen. „Dieses Gefühl von: ‚Sieh mich nicht an. Ich bin nicht hübsch.‘ Das habe ich mir immer wieder selbst eingeredet“, gestand die Schauspielerin. Ihre Einstellung habe sich verändert, nachdem sie im April 2023 erstmals Mutter wurde. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Derek Richard Thomas begrüßte sie damals Tochter Louetta auf der Welt. „Ich glaube, als ich Lou bekam, dachte ich plötzlich: ‚Ich kann verdammt nochmal alles schaffen'“, ergänzte Rumer.

Mit ihrem Ex war sie zwei Jahre lang zusammen. Nach der Geburt ihrer Tochter kam die Trennung. Heute teilt sich das Duo die Erziehung von Louetta. In einem Instagram-Post schrieb Rumer nach dem Beziehungsaus: „Ich bin so dankbar für Lou. Sie ist das Beste in meinem Leben. Ich werde für immer dankbar sein, dass ich durch diese Beziehung die Möglichkeit hatte, sie in meinem Leben zu haben.“