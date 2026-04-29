Stars Helene Fischer spricht über Familie und ihren Alltag mit Thomas Seitel

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 14:00 Uhr

Helene Fischer hat in der ORF-Talkshow ‚Willkommen Österreich‘ einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben gegeben.

Die Sängerin erklärte, dass sie ihren Erfolg zwar wahrnimmt, sich im Alltag aber nicht ständig damit beschäftigt. Für sie stehe ihre Familie klar im Vordergrund – nach Auftritten sei sie vor allem Mutter und lebe ein ganz normales Familienleben. Besonders die Kinder hätten ihren Alltag verändert und sie deutlich gelassener gemacht. Heute könne sie vieles entspannter sehen, weil das Familienleben ohnehin viel Organisation und Energie verlange.

Auch über ihren Partner Thomas Seitel sprach sie offen. Er sei im Familienalltag sehr engagiert und habe etwa beim Wickeln durchaus seine Stärken – vor allem mit den sogenannten „Panties“. Diese ziehe er besonders schnell und sicher an.

Trotz ihres Erfolgs betonte Fischer, wie wichtig ihr ihr privates Umfeld ist. Ihre Familie und der enge Kontakt zu ihren Eltern seien für sie ein zentraler Halt im Leben. Außerdem sagte sie: „Ich habe einen tollen Mann und ich bin einfach rundum angekommen und glücklich.“