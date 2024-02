Stars Helene Fischer: Sie hilft Fan bei Coming-Out Helene Fischer half einer jungen Frau im Publikum bei ihrem Coming-Out. Die Sängerin gab letztes Jahr im Oktober einige Konzerte ihrer „Rausch“-Tour in Frankfurt und eines dieser Konzerte wurde aufgezeichnet und wird am Samstag (27. Januar) in der ARD ausgestrahlt werden. Bei diesem Konzert machte eine junge Frau mit einer besonderen Bitte auf sich aufmerksam. […]