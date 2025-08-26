Stars Herzogin Meghan ging es während Trennung von Kindern ’nicht gut‘

Meghan, Duchess of Sussex attends the Children's Hospital Los Angeles Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 11:00 Uhr

Die Frau von Prinz Harry hasste es, längere Zeit von ihren Kindern getrennt zu verbringen.

Herzogin Meghan machte eine schwere Zeit durch, als sie für „fast drei Wochen“ von ihren Kindern getrennt war.

Die 44-Jährige hat mit ihrem Mann Prinz Harry die Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Nun hat Meghan offenbart, dass es ihr schwerfällt, über längere Zeit von ihnen getrennt zu sein.

In einer Folge der neuen Staffel ihrer Netflix-Serie ‚With Love, Meghan‘ sprach sie mit ‚Queer Eye‘-Star Tan France über ihre Liebe zur Mutterschaft – und verriet, dass sie sich schon als kleines Mädchen Kinder gewünscht habe. „Ich bekam mein Taschengeld und ging zu Kmart, um eine richtige Wickeltasche zu kaufen. Ich wollte eine echte Wickeltasche, um mich um meine Puppe zu kümmern. Ich wollte schon immer Mutter sein. Ich liebe es. Es ist besser, als ich jemals erwartet hätte“, schwärmte Meghan.

Das Gespräch drehte sich anschließend darum, wie sehr sie Archie und Lilibet vermissen wird, wenn sie irgendwann erwachsen sind und ausziehen. Meghan gab zu, dass sie es hasst, von den beiden getrennt zu sein. „Ich werde sie so sehr vermissen [wenn sie ausziehen]. Man möchte die Eltern sein, die sagen: Ja, mach dein Ding. Leb dein Leben. Aber ich werde euch so sehr vermissen“, gestand sie. „Die längste Zeit, die ich ohne unsere Kinder verbrachte, waren fast drei Wochen. Mir ging es nicht gut.“

Dabei bezieht sich Meghan offenbar auf ihre Europareise mit Harry im Jahr 2022. Das Paar ließ die Kinder zu Hause in Kalifornien, um Europa und Großbritannien zu besuchen, blieb jedoch nach dem Tod von Queen Elizabeth deutlich länger weg als geplant. Harry hatte in seinem 2023 erschienenen Buch ‚Reserve‘ über die lange Reise gesprochen: „Unsere kurze Reise wurde nun zu einer Odyssee. Weitere zehn Tage mindestens. Schwierige Tage obendrein. Wir müssten länger von den Kindern wegbleiben, als wir geplant hatten, länger als jemals zuvor.“ Nach ihrer Rückkehr hätten sie „nicht aufhören“ können, die Kinder zu umarmen und hätten sie „nicht aus den Augen gelassen“.