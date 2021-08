Herzogin Meghan: Ihr Bruder lästert bei „Big Brother“

Herzogin Meghan bei einem Auftritt in London. (hub/spot)

09.08.2021 09:14 Uhr

Herzogin Meghan muss sich in den kommenden Tagen erneut auf negative Nachrichten einstellen. Ihr Bruder zieht ins australische "Big Brother"-Haus und will dabei wohl durch Lästereien über seine berühmte Schwester auftrumpfen.

Thomas Markle Jr. (55) zieht ins australische „Big Brother“-Haus – und spricht dort offenbar nicht besonders liebevoll über seine Halbschwester Herzogin Meghan (40). Der 55-Jährige nennt Prinz Harrys (36) Ehefrau im ersten Trailer zur Show „Big Brother VIP“, in dem er einer von zwölf Promi-Kandidaten ist, „oberflächlich“.

Markle bezeichnet sich in dem auf Twitter veröffentlichten Teaser als „den größten Bruder von allen“ und prahlt zudem damit, Prinz Harry davor gewarnt zu haben, Meghan zu heiraten: „Ich sagte Prinz Harry: ‚Ich glaube, sie wird dein Leben ruinieren'“, erklärt Markle, während er in dem Clip aus einer Limousine steigt. „Sie ist sehr oberflächlich.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas Markle Jr. auf Kosten seiner Schwester für Schlagzeilen sorgt. Vor zwei Jahren spielte er in einer bizarren Bier-Werbung mit, wie die Klatschseite „Page Six“ der „New York Post“ damals berichtete. Darin stieg er als Dieb in den Buckingham Palast ein, um die Krone der Queen zu stehlen – nur um dann am royalen Bierkühlschrank hängen zu bleiben. Wenige Monate davor erklärte Meghans Halbbruder im Juli 2019 dem britischen „Mirror“, Queen Elizabeth II. (95) und Thronfolger Prinz Charles (72) sollten „einschreiten“ und Meghan anweisen, sich mit ihrem Vater Thomas Markle (77) zu versöhnen.

Meghan hat keinen Kontakt zu Vater und Halbgeschwistern

Thomas Markle Jr. soll als Handwerker in Oregon arbeiten und seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Herzogin Meghan haben. Meghans Vater und ihre beiden Halbgeschwister waren auch nicht auf der royalen Hochzeit im Mai 2018. Thomas Markle Jr. und seine Schwester Samantha Markle (56), die aus der ersten Ehe von Thomas Markle stammen, machten damals in Interviews deutlich, wie wütend sie sind, dass sie nicht zur Hochzeit eingeladen worden sind.

Der Kontakt zwischen Meghan und ihrem Vater soll abgebrochen sein, nachdem herauskam, dass dieser kurz vor der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry Paparazzi-Bilder von sich gestellt haben soll und dann aus gesundheitlichen Gründen der Trauung in England fernblieb. Zu ihrer Mutter Doria Ragland (64), die sich von Markle scheiden ließ, als Meghan sechs Jahre alt war, pflegt die Herzogin ein sehr enges Verhältnis. Die 64-Jährige soll in der Nähe der kalifornischen Villa der Sussexes leben und sich mit um die beiden Kinder von Meghan und Harry, Archie (2) und Lilibet (zwei Monate), kümmern.

SNEAK PEEK: Get ready! The VIPs are coming! #BBAUvip coming soon to Channel 7 pic.twitter.com/BvZqyAeKHE — Big Brother AU (@BigBrotherAU) August 8, 2021