Stars Herzogin Meghan meldet sich bei ‚Suits‘-Co-Star

Meghan, Duchess of Sussex attends the Children's Hospital Los Angeles Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2026, 12:00 Uhr

Die Frau von Prinz Harry hat sich bei ihrem ehemaligen 'Suits'-Co-Star gemeldet, nachdem er enthüllt hatte, dass sie ihm keine ihrer 'As Ever'-Marmeladen geschickt hatte.

Herzogin Meghan hat sich bei ihrem ‚Suits‘-Kollegen gemeldet, nachdem sie ihn zuvor übergangen hatte.

Patrick J. Adams verriet kürzlich, dass Meghan – die in ‚Suits‘ seine große Liebe spielte – ihm keines ihrer berühmten ‚As Ever‘-Marmeladengläser geschickt habe. Er witzelte, das liege wohl daran, dass er nicht genug Follower auf Instagram habe. Im Podcast ‚Not Skinny But Not Fat‘ enthüllte er: „Ich habe keine Marmelade bekommen. Gar nichts. Ich habe wohl nicht genug Follower.“ Moderatorin Amanda Hirsch berichtete hingegen, dass sie die Marmelade erhalten, aber noch nicht geöffnet habe. Der 44-Jährige scherzte daraufhin: „Behandelst du sie wie Champagner? Die wird schlecht! Wie lange hält sich Marmelade? Die wird schlecht.“

Nachdem Meghan von dem Gespräch erfahren hatte, kommentierte sie auf Instagram, dass sie Patrick umgehend Marmelade schicken werde. Außerdem richtete sie liebe Grüße an seine Familie, darunter Patricks Ehefrau Troian Bellisario, die gemeinsam mit ihm an Meghans Hochzeit teilnahm. Meghan schrieb: „Marmelade ist unterwegs zu dir. Umarmungen an die wunderbaren Babys. Grüße bitte auch deine Mutter von mir.“

Patrick spielte von 2011 bis 2018 die Rolle des Mike Ross in ‚Suits‘, an der Seite von Meghan als Rachel Zane. Beide stiegen nach der siebten Staffel aus. Patrick und Troian haben drei Töchter: Aurora (7), Elliot (4) und Imogen (zwei Monate). Meghan und Harry sind Eltern von Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4).

Meghan lud Patrick und mehrere ‚Suits‘-Kollegen – darunter Sarah Rafferty, Rick Hoffman, Gina Torres, Gabriel Macht, Abigail Spencer und Jacinda Barrett – zu ihrer Hochzeit im Jahr 2018 ein. Patrick gab außerdem zu, dass er die 44-Jährige angesichts der enormen öffentlichen Aufmerksamkeit während ihrer Beziehung mit Prinz Harry beschützen wollte. „Was sie durchgemacht hat, ist verrückt“, sagte er.