Stars Herzogin Meghan: Prinz Harry ist ‚total heiß‘

Meghan Duchess of Sussex and Prince Harry at Invictus Games Dusseldorf, Germany - Avalon - Sept 23 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 09:00 Uhr

Herzogin Meghan schwärmt von ihrem Ehemann Prinz Harry.

Die As Ever-Gründerin gab dem britischen Royal im Mai 2018 nach etwa 18 Monaten Beziehung das Jawort. Allerdings ist sie der Meinung, dass sich das Paar heute eher in der „Flitterwochenphase“ befindet als damals – und Meghan findet ihren Ehemann immer noch „sehr, sehr attraktiv“.

Warum sie heute verliebter ist als je zuvor, erklärte die Herzogin von Sussex im Podcast ‚The Jamie Kern Lima Show‘: „Man muss sich vorstellen, am Anfang ist alles voller Schmetterlinge. Und dann sind wir sofort gemeinsam durch schwere Zeiten gegangen – praktisch direkt von Anfang an, schon sechs Monate nach Beginn unserer Beziehung.“

Die ehemalige Schauspielerin fügte hinzu: „Und jetzt, sieben Jahre später, wenn man ein bisschen Luft zum Atmen hat, kann man sich auf eine ganz neue Art genießen. Und genau deshalb fühlt es sich für mich jetzt wie eine richtige Flitterwochenphase an.“

Auf die Frage, ob sie glaubt, dass sie für immer verheiratet bleiben werden, gab Meghan eine eindeutige Antwort: „Ja. Er ist außerdem total heiß. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist – mein Mann ist sehr, sehr attraktiv. Aber sein Herz ist noch schöner.“

Das royale Paar zieht zusammen die Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) groß. Die 43-Jährige schwärmte weiter: „Es ist nicht selbstverständlich, einen Partner oder Ehemann zu haben, der so hinter einem steht. Dieser Mann liebt mich so sehr. Schau dir an, was wir aufgebaut haben. Wir haben ein wunderschönes Leben, wir haben zwei gesunde Kinder.“