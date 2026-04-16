Stars Herzogin Meghan: ‚War die am meisten getrollte Person der ganzen Welt‘

Meghan, Duchess of Sussex attends the Children's Hospital Los Angeles Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 14:00 Uhr

Die Frau von Prinz spricht darüber, "seit zehn Jahren" im Netz "gemobbt und angegriffen" zu werden.

Herzogin Meghan behauptet, sie sei „die am meisten getrollte Person der ganzen Welt“ gewesen.

Die 44-Jährige sagte bei einer Veranstaltung in Melbourne am Donnerstag (16. April), sie sei in den vergangenen zehn Jahren „jeden Tag gemobbt und angegriffen“ worden. Außerdem kritisierte sie, dass soziale Medien „keine ausreichenden Anreize“ hätten, gegen solche Inhalte vorzugehen.

Am dritten Tag ihres Australien-Besuchs mit Ehemann Prinz Harry erklärte sie: „Seit zehn Jahren, jeden einzelnen Tag, wurde ich gemobbt und angegriffen. Und ich war die am meisten getrollte Person der ganzen Welt.“ Die ehemalige ‚Suits‘-Schauspielerin – früher bekannt als Meghan Markle – fügte hinzu: „Ich bin immer noch hier.“ Zugleich sagte sie, viele Menschen müssten erkennen, dass es eine milliardenschwere Industrie gebe, die auf „Grausamkeit für Klicks“ basiere und sich nicht einfach verändern werde. „Man muss stärker sein als das“, betonte Meghan.

Das Paar, das sich 2020 von seinen royalen Pflichten zurückzog und nach Kalifornien zog, warnt seit Jahren vor den Gefahren sozialer Medien. Harry lobte Australien für den „bahnbrechenden“ Schritt, Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu Plattformen zu verbieten. Der Sohn von König Charles erklärte: „Euer Land war das erste weltweit, das ein solches Verbot eingeführt hat. Man kann über Vor- und Nachteile diskutieren, aber aus Sicht von Verantwortung und Führung ist das beeindruckend.“

Gleichzeitig räumte er ein, dass soziale Medien auch positive Seiten hätten, äußerte aber große Sorgen über die „Abwärtsspiralen“, in die Nutzer geraten könnten. „Das Problem ist, dass man, sobald man diese Tür öffnet, auch dem Negativen ausgesetzt ist. Man verliert sich schnell darin – 45 Minuten später ist man im Doomscrolling oder in einem Rabbit Hole“, warnte Harry. Dabei gehe es um Themen wie Essstörungen oder Mobbing: „Man fragt sich irgendwann, wie das überhaupt passieren kann – eigentlich sollten diese Plattformen helfen.“