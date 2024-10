Stars Herzzerreißender Abschied: Danni Büchner vermisst Tochter Joelina nach Umzug

Jens Buechner und Frau Daniela - 24.10.2017 Köln - Verleihung des 21. Deutschen Comedypreises 2017 - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 16:00 Uhr

Für Danni Büchner ist es ein schwerer Moment: Ihre Tochter Joelina wagt den nächsten Schritt und zieht nach Hamburg, um dort ihren Traum von einem unabhängigen Leben zu verfolgen.

Doch für Danni, die in ihrer Rolle als Mutter aufblüht, ist dieser Umzug eine echte Herausforderung. Die emotionale Bindung zu Joelina ist stark, und die Distanz fühlt sich für sie bereits überwältigend an.

„Sie ist doch gerade erst aus meinem Bauch raus und dann zieht die einfach weg“, beschreibt Danni den Schmerz in ihrem Herzen gegenüber ‚RTL‘. „Ich vermisse sie schon sehr.“ Deshalb ist ihr der ständige Kontakt besonders wichtig. So erzählt Danni, die mit ihren anderen Kindern auf Mallorca lebt, dass sie sich regelrecht nach den Anrufen ihrer Tochter sehnt: „Ich habe heute Morgen erst mit ihr telefoniert. Und sie hat gesagt: ‚Mami, ich bin doch nicht aus der Welt.‘ Ich dann so: ‚Ja, aber bitte ruf doch mal regelmäßiger an.‘“

Die räumliche Trennung von ihrer Tochter löst in ihr eine Mischung aus Stolz und tiefer Wehmut aus und das Bedürfnis, weiterhin Teil von Joelines Leben zu sein, ist groß. Trotzdem ist sie auch wahnsinnig stolz auf Tochter Joelina, die nun als Flugbegleiterin arbeitet und in Hamburg lebt. „Ich freue mich für meine Tochter. Das ist ein großer und richtiger Schritt. Aber klar trage ich auch Wehmut in mir.“