Schauspielerin starb 2022 Hier verunglückte Anne Heche: Haus in Los Angeles steht zum Verkauf

Anne Heche: Das Haus, in das sie mit ihrem Auto fuhr und dabei starb, ist nun vollständig renoviert. (hub/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 12:58 Uhr

Der Schauplatz des tödlichen Autounfalls von Anne Heche steht zum Verkauf. Das Haus, in das die Schauspielerin 2022 mit ihrem Wagen fuhr, wird für 1,3 Millionen Dollar angeboten.

Schauspielerin Anne Heche (1969-2022) starb vor zwei Jahren durch einen Autounfall, bei dem sie mit ihrem Wagen gegen ein Wohnhaus gefahren war. Nun wurde das Gebäude im kalifornischen Mar Vista, ein Stadtviertel von Los Angeles, Medienberichten zufolge renoviert und ist für 1,35 Millionen Dollar (etwa 1,26 Millionen Euro) auf dem Markt.

Das Haus, das über drei Schlafzimmer und drei Badezimmer verfügt, scheint nach dem Unfall vom August 2022 vollständig wiederhergestellt worden zu sein. Neue Bilder sollen den Berichten zufolge allerdings auf einige Änderungen hinweisen. Das Gebäude ist nun weiß gestrichen und hat eine kleine Veranda mit Blick auf den Hof.

Laut dem US-Promiportal "TMZ" sei das Haus, das in der Nähe der angesagten Gegend von Venice liegt, im Februar bereits für 1,49 Millionen Dollar (1,39 Millionen Euro) angeboten worden. Nun sind die Besitzer mit dem Preis angeblich zum zweiten Mal nach unten gegangen.

Anne Heche starb sechs Tage nach dem Unfall

Anne Heche war am 5. August 2022 mit ihrem Wagen unter nicht vollständig geklärten Umständen in das Haus in Mar Vista gefahren, das wie auch das Fahrzeug damals Feuer fing. Sechs Tage nach dem schweren Unfall in Los Angeles ist die Schauspielerin an den Folgen gestorben.

Sie soll nach dem Aufprall mindestens 45 Minuten in dem Autowrack gefangen gewesen sein, berichtete später das US-Network NBC unter Berufung auf Unterlagen und Funksprüche der Feuerwehr. Aufgrund einer starken Rauch- und Feuerentwicklung sei es nicht möglich gewesen, ungehindert in das Auto zu sehen oder Zugang dazu zu erhalten. Dem Bericht zufolge benötigten die Einsatzkräfte mindestens 20 Minuten, um sich so Zugang zu dem Fahrzeug zu verschaffen, dass dieses anschließend mit einem Abschleppwagen aus dem brennenden Haus gezogen werden konnte. Das habe mindestens 20 weitere Minuten gedauert. Erst dann konnten die ausgerückten Feuerwehrleute Heche befreien und Sanitäter zu ihr.

Die Behörden stuften den Vorfall offiziell als Unfall ein. Als Todesursache führte die Gerichtsmedizin eine Rauchvergiftung sowie Verbrennungen an. Außerdem war ein Bruch des Brustbeins als Folge eines stumpfen Traumas diagnostiziert worden.

Anne Heche war unter anderem bekannt aus Filmen wie "Sechs Tage, sieben Nächte", "Volcano" und "Donnie Brasco". Sie wurde auf dem Hollywood Forever Cemetery beigesetzt.