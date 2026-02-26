Stars Hilary Duff enthüllt ihre Reaktion auf Ashley Tisdales Essay über ‚toxische Mom-Gruppe‘

Hilary Duff at Vanity Fair Oscar Party - Avalon - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin zeigt sich verletzt von den Worten des 'High School Musical'-Stars.

Hilary Duff fühlte sich nach Ashley Tisdales Essay über eine „toxische“ Mom-Gruppe „benutzt“.

Die Schauspielerin und Sängerin brach ihr Schweigen, nachdem die ‚High School Musical‘-Darstellerin in einem Beitrag für ‚The Cut‘ beschrieben hatte, warum sie im vergangenen Jahr Freundschaften beendet habe.

Obwohl Hilary nach eigenen Angaben nichts klarstellen wollte, sagte sie im Podcast ‚Call Her Daddy‘: „Das kam zu einem völlig verrückten Zeitpunkt für mich … Das Timing fühlte sich nicht gut an, und ich fühlte mich benutzt.“ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung arbeitete die 38-Jährige gerade an ihrem musikalischen Comeback. Anfang des Monats erschien ‚Luck… Or Something‘, ihr erstes Album seit über zehn Jahren.

In ihrem Essay hatte Ashley über die „Trennung“ von einer Gruppe befreundeter Mütter geschrieben. Fans spekulierten schnell, dass auch Hilary – ebenfalls ein früherer Disney-Channel-Star – gemeint sein könnte. Die ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin zeigte sich von dem Artikel „wirklich traurig“ und „überrumpelt“ und betonte, dass die dargestellten Behauptungen nicht der Wahrheit entsprochen hätten.

„Die Mutterschaft hat mein Leben verändert. Ich habe meinen engen Freundeskreis, der mich seit 10, 20 Jahren begleitet, und dazu viele verschiedene Gruppen von Mom-Freundinnen – ich habe vier Kinder“, erzählte sie. Der Beitrag habe sie tief getroffen. „Ich dachte einfach nur: ‚Whoa.‘ Es ist hart, etwas zu lesen, das nicht stimmt. Und es ist auch unfair gegenüber den anderen Frauen und ihren Leben“, erkläte Hilary enttäuscht.

Ashley hatte erstmals in einem Blogpost darüber gesprochen, warum sie sich von ihrer „toxischen“ Mom-Gruppe distanzierte. „Darauf hat mich niemand vorbereitet: Mom-Gruppen können toxisch werden. Nicht, weil die Mütter toxische Menschen sind, sondern weil sich die Dynamik an einen unschönen Ort verschiebt – mit klassischem Mean-Girl-Verhalten. Ich spreche aus Erfahrung“, schrieb die Schauspielerin.