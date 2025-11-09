Musik Hilary Duff: Neuer Song basiert auf ‚kurzer Erfahrung‘ mit Ex

Hilary Duff - How I Met Your Father - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2025, 12:38 Uhr

Die Sängerin erklärt die Bedeutung hinter ihrem neuen Song, den sie mit Ehemann Matthew Koma schrieb.

Hilary Duffs neuer Song ‚Mature‘ basiert auf einer „kurzen Erfahrung“ mit einem Ex.

Die Sängerin und Schauspielerin schrieb die Single gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Grammy-prämierten Songwriter und Produzenten Matthew Koma – und gab zu, dass der Song von einer früheren Beziehung inspiriert ist.

Im Interview mit ‚Vogue‘ erzählte die 38-Jährige: „Er handelt definitiv von einer kurzen Erfahrung, die ich in meinem [Leben] hatte – vor sehr, sehr langer Zeit. Er ist nicht völlig autobiografisch. Ich habe mir ein paar künstlerische Freiheiten genommen, damit der Song strukturell funktioniert, aber im Kern bleibt die Aussage die gleiche.“

Hilary fügte hinzu: „Ich habe auf diese Beziehung zurückgeblickt und mich gefragt, ob dieser Typ generell jüngere Frauen datete oder ob ich für ihn etwas ‚Besonderes‘ war. Das Ganze aufzuschreiben war super therapeutisch, aber so verletzlich in seiner Musik zu sein, kann auch ziemlich beängstigend sein.“ ‚Mature‘ sei eine Unterhaltung mit ihrem jüngeren Selbst darüber, „glücklich damit zu sein, wo ich gelandet bin“.

Einige Ideen für den Song habe ihr Mann beigesteuert. „Matt kennt natürlich all die Geschichten aus meiner Vergangenheit und ist unglaublich gut darin, ein Konzept zu entwickeln, das ich dann mit meinen eigenen Details ausfüllen kann – wie beim Einrichten eines Raums“, schilderte der ‚Lizzie McGuire‘-Star. „Der Song handelt davon, über die eigene Vergangenheit zu reflektieren und Frieden mit den getroffenen Entscheidungen zu schließen, ohne sich selbst zu verurteilen. Es ist ein fröhlicher Song, aber im Kern steckt etwas ziemlich Tiefgründiges.“

Hilary verriet außerdem, dass sie nie daran gedacht hatte, noch einmal zu heiraten, bis sie Matthew kennenlernte. „Er ist einfach der beste verdammte Mensch und mein größter Cheerleader. Er glaubt an mich mehr, als ich selbst es manchmal tue. Ich könnte mir nicht vorstellen, neue Musik mit jemand anderem zu machen“, schwärmte sie.