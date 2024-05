Von Make-up bis Hairstyling Hochzeits-Looks 2024: Die schönsten Beauty-Trends für Bräute

Inspiration für zeitlos schöne Beauty- und Hairstyle-Looks für die Hochzeit: Kylie Jenner (li.) und Kaia Gerber bei der Met Gala 2024. (the/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 21:46 Uhr

Der Wonnemonat Mai ist der Startschuss für die Hochzeitssaison 2024. Dieses Jahr stehen beim Braut-Look vor allem drei Dinge im Fokus: natürliche Schönheit, romantisch-verspielte Frisuren und ein strahlender Glow.

Mit dem Monat Mai ist die Hochzeitssaison eingeläutet: Und damit auch die Suche nach dem perfekten Look für den großen Tag. Für Bräute, die im Jahr 2024 den Bund fürs Leben schließen wollen, gibt es eine Fülle von spannenden Make-up- und Hairstyle-Trends, die für eine einmalige Ausstrahlung sorgen. Von natürlichen Beauty-Looks bis hin zu glamourösen Hochsteckfrisuren bietet das Jahr 2024 eine Vielzahl von Optionen, um am schönsten Tag des Lebens dem eigenen Stil treu zu bleiben und sich trotzdem wie eine moderne Märchenprinzessin zu fühlen.

Video News

Natürlicher Glanz und romantische Pastelltöne

Ein Trend, der sich bei Hochzeiten immer stärker durchsetzt, ist der Fokus auf natürliche Schönheit. Bräute entscheiden sich 2024 zunehmend für Make-up-Looks, die ihre einzigartigen Merkmale betonen, anstatt sie zu verbergen. Statt schwerer Foundations und auffälliger Konturen bildet leichte, atmungsaktive Kosmetik die Basis für einen strahlenden Beauty-Look mit elegantem Finish.

Glow Skin ist ein Muss für jede moderne Braut: Dafür kann man auch im Voraus schon einiges tun. In den Wochen davor sollten Bräute eine intensive, nährende Hautpflege-Routine etablieren, um einen gesunden Glow von innen heraus zu erzielen. Feuchtigkeitsspendende Gesichtsmasken, Seren und Gesichtsöle sind beliebte Beauty-Tools, um die Haut optimal auf den großen Tag vorzubereiten.

Bei den Farben für das Hochzeits-Make-up dominieren sanfte, romantische Töne. Pastellfarbene Lidschatten in zarten Rosé-, Pfirsich- oder Lavendeltönen verleihen den Augen einen subtilen Hauch von Farbe, während rosige Lippenstifte das Gesamtbild abrunden. Diese sanften Farbakzente harmonieren perfekt mit dem natürlichen Glanz der Haut und verleihen der Braut einen zauberhaften, frischen Look.

Dewy Make-up und auffällige Lippen

Ein weiterer wichtiger Make-up-Trend für Hochzeiten im Jahr 2024 ist der Dewy Look. Leicht feuchtes Make-up liegt absolut im Trend und verleiht der Haut ein jugendliches Strahlen. Highlighter wird gezielt eingesetzt, um bestimmte Bereiche des Gesichts wie die Wangenknochen, den Nasenrücken und das Lippenherz zu betonen und dem Gesicht Dimension zu verleihen. Dieser strahlende Teint bildet die perfekte Basis für auffällige Lippen. Während die Augen oft in sanften Farben gehalten werden, setzen andere im Kontrast dazu auf kräftige Lippenfarben wie klassisches Rot, Beerenrosa oder leuchtendes Korallenrot, um dem Look einen Hauch von Dramatik zu verleihen und die Blicke auf sich zu ziehen.

Hairstyle-Trends, die den natürlichen Beauty-Look ergänzen

Zu einem atemberaubenden Hochzeits-Look gehört natürlich auch das Hairstyling: Die Frisuren-Trends für Bräute im Jahr 2024 ergänzen jene in Sachen Make-up perfekt. Jede Braut kann dabei ihrem persönlichen Stil treu bleiben.

Lockere Wellen sind eine zeitlose und romantische Option für Hochzeitsfrisuren. Weiche, feminine Locken verleihen dem Look eine mühelose Eleganz und passen perfekt zu einem natürlichen Make-up. Hochsteckfrisuren mit Textur sind ebenfalls im Trend. Statt strenger, glatter Hochsteckfrisuren setzen viele Bräute auf Messy Buns, lockere Chignons oder geflochtene Hochsteckfrisuren.

Ein weiterer beliebter Hairstyle-Trend für Brautfrisuren im Jahr 2024 sind Blumen im Haar. Frische Blumen, künstliche Blüten oder Blumenkränze werden in die Hochsteckfrisur eingearbeitet oder als Haar-Accessoire verwendet, um einen romantischen und femininen Look zu kreieren. Diese Blumenakzente harmonieren mit den romantischen Pastelltönen des Make-ups.