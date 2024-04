Atemberaubende Landschaften „Horizon“: Deutscher Trailer und Startdatum zu Kevin Costners Western

Ein klassischer Western für die große Kinoleinwand: "Horizon: Eine amerikanische Saga". (lau/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 23:20 Uhr

Atemberaubende Landschaften und viel Western-Romantik verspricht Kevin Costners neuester Film "Horizon". Nun steht auch das deutsche Kinostartdatum des Epos fest. Einen deutschen Trailer gibt es obendrein.

"Yellowstone"-Star Kevin Costner (69) hat mit "Horizon" sein ganz persönliches Western-Herzensprojekt verwirklicht. Der Film, der als Auftakt einer vierteiligen Kino-Reihe geplant ist, wird am 19. Mai auf den renommierten Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere feiern. Nun steht auch fest, wann "Horizon: Eine amerikanische Saga" in den deutschen Kinos startet: Am 22. August ist es so weit, wie Tobis Film heute per Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

Video News

Deutscher Trailer zu "Horizon" zeigt atemberaubende Western-Bilder

"Horizon" spielt im Jahr 1861. Gruppen von Pionieren und Siedlern ziehen nach Westen, und besetzen von den Apachen bewohnte Gebiete. Die Eingeborenen wehren sich mit Gewalt gegen die Neuankömmlinge, doch auch unter den Siedlern selbst kommt es zunehmend zu Konflikten.

Der ebenfalls heute veröffentlichte deutsche Trailer zu "Horizon: Eine amerikanische Saga" stimmt auf ein monumentales Western-Epos ein – und zeigt daneben die beeindruckende Star-Besetzung von Costners Regie-Arbeit. So wirken unter anderem Sienna Miller (42), Sam Worthington (47), Jena Malone (39) und Kevin Costners Sohn Hayes Costner vor der Kamera mit. Der Regisseur und Co-Drehbuchautor übernimmt die Hauptrolle.

"Horizon: Eine amerikanische Saga" soll am Ende aus vier miteinander verbundenen Filmen bestehen. Der zweite Teil startet in den USA bereits am 16. August in den Kinos, nur wenige Wochen nach dem Start des ersten Teils am 28. Juni. Die Dreharbeiten zu Teil drei und vier haben indes noch nicht begonnen.