Stars Horst Janson verstorben: ‚Sesamstraße‘ verabschiedet sich von beliebtem Kinderstar

Horst Janson - Sesamstrasse 1980 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 14:00 Uhr

'Sesamstraße'-Star Horst Janson ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Horst Janson, ein beliebter Schauspieler der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle als „Horst“ in der beliebten Kinderserie ‚Sesamstraße‘, in der er mit Unterbrechungen von 1980 bis 1985 auftrat. Mit seiner Herzlichkeit und seinem Humor zog er Generationen von Kindern in seinen Bann und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Seine Ehefrau Hella bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der ‚Deutschen Presseagentur‘ und in einem emotionalen Nachruf auf Instagram verabschiedeten sich jetzt auch die Macher der ‚Sesamstraße‘ von ihm. Sie würdigten seine Rolle in der Serie, die viele Kinder zum Lachen brachte und wichtige Lebenslektionen vermittelte. In dem Beitrag heißt es: „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Janson, der uns als ‚Horst‘ in der Sesamstraße mit seiner Herzlichkeit und seinem Lächeln verzauberte.“ Ein Schwarz-Weiß-Foto von einem seiner Auftritte in der Serie begleitete die traurige Nachricht.

Seinen Durchbruch feierte Janson 1969 als Schauspieler in der ARD-Serie ‚Salto Mortale‘ und neben seiner Tätigkeit in der ‚Sesamstraße‘ war Horst Janson auch in vielen anderen Fernsehproduktionen wie ‚SOKO München‘, ‚Rosenheim Cops‘, ‚Küstenwache‘, ‚Ein Fall für zwei‘ oder ‚Sturm der Liebe‘ zu sehen. Privat führte er ein ruhiges Leben und lebte in Grünwald bei München. Er hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.

Seine Fans zeigten ihre Anteilnahme auf Social Media und erinnerten sich an seine unvergesslichen Auftritte, die sie mit Kindheitserinnerungen verbinden. „Danke für eine sorgenlose Kindheit“ und „Toller Schauspieler und liebenswerter Mensch – Sesamstraße mit dir war schön“, lauteten einige der bewegenden Kommentare.