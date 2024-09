Film ‚How I Met Your Mother‘-Star Cristin Milioti: Sie wollte schon immer einen Bösewicht spielen

Cristin Milioti - The Penguin - HBO BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2024, 14:15 Uhr

Die Darstellerin zeigt sich in der düsteren Superhelden-Serie von einer völlig neuen Seite.

Ob in Kult-Shows wie ‚How I Met Your Mother‘, ‚Black Mirror‘ oder ‚Palm Springs‘: US-Schauspielerin Cristin Milioti hat über die Jahre immer wieder unter Beweis gestellt, wie facettenreich sie vor der Kamera sein kann.

In ihrem neuesten Projekt, der düsteren Superhelden-Serie ‚The Penguin‘ (ab jetzt auf Sky und über WOW), zeigt sich die 49-Jährige jedoch von einer völlig neuen Seite.

Darin schlüpft der Star in die Schuhe der psychopathischen Gangsterboss-Tochter Sofia, die sich in Gotham City mit dem berühmt-berüchtigten Batman-Bösewicht Oz Cobb – besser bekannt als der Pinguin – anlegt. “Es war so aufregend für mich, plötzlich ein Teil des DC-Universums zu sein”, schwärmte Cristin aktuell im Interview mit ‚Bang‘. Sie offenbarte dazu strahlend: “Ich war mein Leben lang schon ein Fan der ‚Batman‘-Reihe und habe alle Filme gesehen. Besonders reizvoll fand ich dabei immer die Rollen der Bösewichte. Die wollte ich schon immer gerne spielen! “ Jetzt die Mafia-Tochter Sofia an der Seite von Hauptdarsteller Colin Farrell verkörpern zu dürfen, war für die 39-Jährige ein wahrgewordener Traum. “Ich habe jeden Tag am Set geliebt. Sofia war für mich eine wirklich anziehende Person, weil sie sagt, was sie will. Egal, ob man ihre Taten gutheißt oder nicht – sie ist immer ehrlich, auch wenn sie vielleicht unberechenbar ist”, so Milioti gegenüber ‚Bang‘. Sie ergänzte abschließend: “Auch wenn die Serie natürlich in einer etwas überhöhten Comic-Welt spielt, erkundet ‚The Penguin‘ meiner Meinung nach sehr reale Themen. Wenn man genau hinsieht, kann man sich selbst in der Geschichte erkennen und die Ungerechtigkeiten sehen, die man jeden Tag aufs Neue erlebt. Das macht die Serie für mich so reizvoll.”