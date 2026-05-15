Stars Hugh Bonneville fordert Eltern auf, ihren Kindern ’nicht einfach das iPad zu geben‘

Hugh Bonneville at London premiere of Downton Abbey The Grand Finale - Avalon - September 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 11:00 Uhr

Hugh Bonneville fordert Eltern auf, ihren Kindern 'nicht einfach das iPad zu geben'.

Hugh Bonneville hat Eltern dazu aufgerufen, „nicht einfach das iPad zu überreichen“, sondern ihre Kinder lieber zum Lesen zu motivieren.

Der ‚Downton Abbey‘-Star sorgt derzeit mit seinem ersten Kinderbuch ‚Rory Sparkes and the Elephant in the Room‘ für Aufmerksamkeit. Das Buch erzählt die Geschichte eines Jungen, der der Langeweile des Schulalltags entkommen und ein Abenteuer erleben möchte. Die positive Resonanz auf das Buch, das erstmals im vergangenen Oktober erschien, sei für Hugh eine bereichernde Erfahrung gewesen. Gleichzeitig hoffe er, junge Menschen dazu zu inspirieren, lieber zu Büchern als zu Technologie zu greifen. Hugh, der selbst Vater seines inzwischen erwachsenen Sohnes Felix ist, sagte dem Magazin ‚Time Leisure‘: „Mein Vater war ein sehr beschäftigter Chirurg und nahm sich trotzdem immer 15 Minuten Zeit, um sich am Ende des Tages hinzusetzen, durchzuatmen und diesen Moment gemeinsam zu verbringen. Heute ist das schwierig, weil wir alle in unterschiedliche Richtungen gezogen werden. Aber wenn Eltern widerstehen können, einfach nur das iPad zu übergeben, dann ist diese gemeinsame Zeit zum Wiederverbinden unbezahlbar.“

Hugh ist wohl am bekanntesten für seine Rolle als Robert Crawley, Earl of Grantham, in der beliebten Serie ‚Downton Abbey‘. Ob er jedoch tatsächlich gern Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hätte – der Zeit, in der die Serie spielt – da ist er sich nicht sicher. Er überlegte: „In vielerlei Hinsicht nein, wegen der Technologie und der Fortschritte, die wir gemacht haben. Aber in vielerlei Hinsicht auch ja, ebenfalls wegen der Technologie und der Fortschritte, die wir gemacht haben.“

Auf die Frage, was ihn ursprünglich an der Serie gereizt habe, erklärte Hugh, es sei der Optimismus des Drehbuchs gewesen. Er sagte: „Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, haben mich die Figuren interessiert. Sie hatten alle ihre ganz eigene Stimme. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und ich denke, dass in der Serie ein grundlegender guter Wille steckt.“