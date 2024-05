Film Hugh Jackman: ‘Deadpool und Wolverine’-Teilnahme war Bauchgefühl

Ryan Reynolds and Hugh Jackman - Deadpool and Wolverine - Marvel - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 13:00 Uhr

Hugh Jackman hat für ‘Deadpool und Wolverine’ zugesagt, ohne überhaupt mit seinem Agenten gesprochen zu haben.

Der 55-jährige Schauspieler wird in dem epischen Crossover-Blockbuster an der Seite von Ryan Reynolds wieder in die Rolle des kultigen ‘X-Men’-Superhelden schlüpfen, der in ‘Logan’ von 2017 getötet wurde. Und er war fest entschlossen, die berühmten Krallen noch einmal anzulegen.

Jackman war im Auto unterwegs, als Ryan (47) ihn anrief, um ihm das Angebot zu machen. Er erinnerte sich an den Moment, als er nach Hause kam und erzählte ‘Fandango’: „Ich rief Ryan an. Und ich sagte einfach: ‚Lass es uns tun. Ich hatte nicht einmal meinen Agenten angerufen, niemanden. Ich musste meinen Agenten anrufen und sagen: ‚Oh, übrigens, ich habe gerade für einen Film zugesagt.'“ Hugh beschrieb die Entscheidung als ein Gefühl „tief in seinem Bauch“, obwohl er nach seinem letzten Film vor sieben Jahren wirklich erwartet hatte, nie wieder Wolverine zu spielen. Er fügte hinzu: „Ich war auf dem Weg, ich fuhr gerade, und buchstäblich, wie ein Blitz, kam dieses Wissen tief in meinem Bauch, dass ich diesen Film mit Ryan machen wollte. ‘Deadpool und Wolverine’ sollten wieder zusammenkommen. Ich schwöre Ihnen, als ich sagte, ich sei fertig, dachte ich wirklich, ich sei fertig. Aber in meinem Hinterkopf, seit ich ‚Deadpool 1‘ gesehen habe, dachte ich: ‚Diese beiden Figuren zusammen.'“