Stars Hulk Hogan lernte Enkelkinder vor seinem Tod nie kennen

Hulk Hogan - Avalon - 2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2025, 13:00 Uhr

Hulk Hogan hat seine Enkelkinder vor seinem Tod nicht mehr kennengelernt.

Die Wrestling-Legende starb im Alter von 71 Jahren im vergangenen Monat an einem Herzinfarkt in seinem Haus in Florida. Sein Schwiegersohn Steven Oleksy hat nun enthüllt, dass Hulk kein „Interesse“ daran gezeigt habe, seine entfremdete Tochter Brooke und deren Kinder Oliver Andrew und Molly Gene kennenzulernen. Die Zwillinge waren im Januar zur Welt gekommen.

„Ich habe wieder SMS geschickt, um zu sehen, wie er dazu steht, aber es gab kein Interesse“, sagte der ehemalige NHL-Spieler Oleksy jetzt gegenüber ‚People‘ über seinen Schwiegervater. Oleksy erklärte weiter, wie er und Brooke von Michigan nach Florida gezogen waren, um näher bei Hulk zu sein. Seine Tochter hatte Sorgen, da ihr Vater, der mit bürgerlichem Namen Terry Bollea hieß, schließlich auch „älter werde“ und gesundheitliche Probleme hatte. Er sagte: „Sie war bei jeder Operation in den letzten zwei Jahren dabei. Sie flog auf eigene Kosten hin, kümmerte sich um ihren Vater, und das ergab einfach Sinn. Niemand verstand seinen Körper, seine Eingriffe, seine Medikamente und all das besser als meine Frau.“

Nach dem Tod der WWE-Ikone will die Familie nun aber trotzdem in Florida bleiben, da der Staat sich inzwischen wie „Zuhause“ anfühle. Der Ex-Eishockeyprofi sagte: „Wir haben uns hier gemeinsam ein schönes Leben aufgebaut.“

Brooke (37) veröffentlichte Anfang dieser Woche eine ausführliche Hommage an ihren Vater auf Instagram und nutzte den Beitrag auch, um „ein paar Dinge klarzustellen“ bezüglich des Zerwürfnisses zwischen ihnen. Die Reality-Darstellerin schrieb: „Es waren eine Reihe privater Telefonate, die niemand je hören, kennen oder verstehen wird. Mein Vater vertraute mir Dinge an, die ihm auf dem Herzen lagen, sowohl privat als auch geschäftlich. Ich bot ihm an, in jeder Hinsicht ein Rettungsanker zu sein. Ich sagte ihm, dass er meine Unterstützung habe.“