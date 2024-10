Blake Lively und Ryan Reynolds haben eine Million Dollar für die Hurrikan-Hilfe gespendet. Die Organisation dankte dem Schauspielerehepaar für seine "langjährige Unterstützung".

Nachdem zwei Wirbelstürme innerhalb von nur zwei Wochen Teile des Südostens der Vereinigten Staaten verwüstet haben, spendete nun auch das Schauspielerehepaar Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (47) eine große Summe für die Hurrikan-Hilfe.

Wie die Organisation "Feeding America" auf Instagram mitteilte, überließ ihnen das Paar eine Million US-Dollar (umgerechnet etwa 910.000 Euro), "um den von den Wirbelstürmen Helene und Milton betroffenen Menschen beim Wiederaufbau und der Erholung zu helfen". Die Organisation dankte Lively und Reynolds außerdem für ihre "langjährige Unterstützung von Feeding America", die "einen immensen Einfluss auf die Gemeinden im ganzen Land" habe. "

"Diese Gelder werden den Lebensmittelbanken dabei helfen, Gemeinden, die mit einem schrecklichen Verlust und einer langen Erholungsphase konfrontiert sind, mit Grundbedürfnissen wie Wasser, verzehrfertigen Lebensmitteln und Vorräten zu versorgen", so die Organisation weiter in ihrer Erklärung. Sie ermutigten die Leserinnen und Leser, sich Lively und Reynolds anzuschließen und zu spenden, "wenn Sie dazu in der Lage sind".

Die Nachricht über die Spende von Lively und Reynolds kommt einen Tag, nachdem die Organisation bei X bekannt gab, dass die enge Freundin des Paares, US-Superstar Taylor Swift (34), fünf Millionen Dollar (etwa 4,6 Mio. Euro) gespendet hat.

Vor Konzerte in Miami Taylor Swift spendet Millionen für Hurrikan-Opfer in Florida Taylor Swift hat einer gemeinnützigen Organisation fünf Millionen US-Dollar für die Hurrikan-Nothilfe in Florida gespendet. Die Sängerin hat für kommende Woche drei Konzerte in Miami geplant.

Hugh Jackman wird im kommenden Jahr für eine Konzertreihe in New York City auf der Bühne stehen. Sein neues Projekt kündigte er mit einem lustigen Clip an, in dem Ryan Reynolds einen Gastauftritt hat.

"From New York, with Love"

"From New York, with Love" Lustiges Video mit Ryan Reynolds: Hugh Jackman kündigt Konzertreihe an Hugh Jackman wird im kommenden Jahr für eine Konzertreihe in New York City auf der Bühne stehen. Sein neues Projekt kündigte er mit einem lustigen Clip an, in dem Ryan Reynolds einen Gastauftritt hat.

"Wir sind Taylor Swift unglaublich dankbar für ihre großzügige Spende von fünf Millionen Dollar für die Hurrikan Helene- und Milton-Hilfsmaßnahmen", hieß es in der Erklärung von Claire Babineaux-Fontenot, CEO von Feeding America.

Thank you, @taylorswift13, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton.

🧡 Join Taylor if you're able by donating here: https://t.co/rSpfqPuHCv pic.twitter.com/NYJIIG3dlS

— Feeding America (@FeedingAmerica) October 9, 2024