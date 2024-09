Stars Ian McKellen: Er kann sich nicht an Freunde erinnern

Sir Ian McKellen hat Mühe, sich an den Namen seines besten Freundes zu erinnern.

Der 85-jährige Schauspieler erholt sich immer noch von einem Sturz im Juni im Noel Coward Theatre in London. Bei seinem Auftritt in ‚Player Kings‘ hatte er den Halt verloren und sich ein gebrochenes Handgelenk und abgebrochene Wirbel zugezogen.

Der ‚Herr der Ringe‘-Star sagte gegenüber BBC später, dass auch sein Gedächtnis ihn im Stich lasse: „Es ist ein Ärgernis, sich nicht an den Namen seines besten Freundes oder die eigene Telefonnummer zu erinnern.“ Er fügte jedoch hinzu, dass er nicht vorhabe, in den Ruhestand zu gehen, „solange die Beine, die Lunge und der Geist weiter arbeiten“. Er fuhr fort: „Was würde ich tun, wenn ich nicht arbeiten würde? Ich werde mir den Rest des Jahres frei nehmen und im Januar zurück sein.“

Sir Ian fügte hinzu, dass er auch darauf brenne, seine Rolle als Gandalf in ‚Der Herr der Ringe: Die Jagd auf Gollum‘ – der 2026 in die Kinos kommen soll – wieder aufzunehmen, die er zuletzt vor einem Jahrzehnt gespielt hat. Er sagte: „Ich lasse niemand anderen den spitzen Hut aufsetzen, wenn ich etwas dagegen tun kann.“ Sir Ian erzählte auch, dass es ihm nach seinem „bösen“ Sturz, der sich ereignete, weil sein Fuß in den Überresten eines Stuhls stecken blieb, gut gehe. „Es war nicht so, dass mir schwindelig geworden wäre oder so etwas – es war einfach ein Unfall. Ich schätze mich glücklich, dass es langsam eine ferne Erinnerung ist, aber es bedeutete, dass ich die Tour (von ‚Players Kings‘) nicht machen konnte, also wenn es eine Chance für mich ist, mich beim Publikum in Bristol, Birmingham oder Norwich zu entschuldigen, tut es mir leid, dass ich nicht da war, aber ich werde zurückkommen.“