81. Filmfestspiele von Venedig In Ketten gelegt: Cate Blanchett zeigt sich in funkelndem Top

Cate Blanchett zeigte in Venedig viel Haut. (paf/spot)

SpotOn News | 01.09.2024, 16:15 Uhr

Cate Blanchett hat bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig einen funkelnden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien in einem glitzernden Top aus Ketten. Diese standen schon in vorigen Outfits im Mittelpunkt.

Funkeln, wohin das Auge reicht: Cate Blanchett (55) hat sich bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig in einem glitzernden Top aus Ketten präsentiert. Für das Armani Beauty Dinner am Samstag (31. August) wählte sie ein Neckholder-Top, das vorne offen war und ihr Dekolleté betonte. Einige der mit Steinchen besetzten Ketten legten sich locker um die Arme der Schauspielerin. Ihren glamourösen Look ergänzte sie mit einer langen Samthose und spitz zulaufenden Pumps in Schwarz. Dazu legte sie ein dezentes Make-up auf und trug ihre kurzen Haare in lockeren Wellen.

Cate Blanchett zeigte sich zuvor bereits in mehreren Outfits mit Ketten als Eyecatcher. Dazu zählte ein schwarzer Hosenanzug mit offenem Rücken, den mehrere weiße Perlenketten bedeckten. Die Schauspielerin reiste zur Premiere der Miniserie "Disclaimer" an, in der sie die Hauptrolle übernimmt. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtete, erhielt die Show fünf Minuten lang Standing Ovation.

Die Serie orientiert sich am Psychothriller-Roman "Deadline" von Renée Knight. Ab dem 11. Oktober wird die siebenteilige Serie von Regisseur Alfonso Cuarón (62) einer Pressemitteilung zufolge auf Apple TV+ zu sehen sein. Neben Blanchett übernimmt Kevin Kline (76) eine weitere tragende Rolle. Blanchett verkörpert die Investigativ-Journalistin Catherine Ravenscroft, die sich plötzlich in einem Roman als Protagonistin wiederfindet. Das Buch des anonymen Schriftstellers entblößt dabei ihre größten Geheimnisse.

Lustiger Zwischenfall vor Red-Carpet-Auftritt

Blanchett sorgte nicht nur mit der Serie und ihren Outfits für Schlagzeilen, sondern auch mit einem witzigen Zwischenfall. Blanchett, Kline und Cuarón trafen gemeinsam in einem Auto bei der Premiere ein, wie ein Clip auf der Plattform X (früher Twitter) zeigte. Bevor Kline aussteigen konnte, schloss Blanchett versehentlich hinter sich die Autotür. Cuarón eilte dem Schauspieler zur Hilfe und öffnete die Tür erneut.