Mehrere Minuten Standing Ovations „Indiana Jones 5“-Premiere in Cannes: Doppelte Ehre für Harrison Ford

Ein Star im Mittelpunkt: Harrison Ford umringt von seinen "Indiana Jones 5"-Kollegen. (stk/spot)

SpotOn News | 19.05.2023, 11:05 Uhr

Standing Ovations und ein überraschender Ehrenpreis: Harrison Ford dürfte seinen Trip nach Cannes im Zuge der "Indiana Jones 5"-Weltpremiere nicht bereut haben.

Während dieser Filmpremiere ist selbst der sonst so kernige Harrison Ford (80) emotional geworden: Bei den derzeitig stattfindenden Filmfestspielen von Cannes wurde erstmals der fünfte Teil der berühmten "Indiana Jones"-Reihe einem Publikum präsentiert. Neben fünf Minuten Standing Ovations durfte sich der Altstar zudem über eine besondere Überraschung freuen – ihm wurde eine im Vorfeld nicht angekündigte Palme d'Or für sein Lebenswerk überreicht.

Der Star, dem zu Ehren auch ein Highlight-Video seiner langjährigen Karriere präsentiert wurde, bedankte sich sichtlich gerührt für die unverhoffte Auszeichnung: "Es heißt, dass man kurz bevor man stirbt sein Leben vorbeiflackern sieht. Gerade habe ich mein Leben vor meinen Augen flimmern sehen – einen großen Teil meines Lebens, aber nicht das komplette", so Ford in seiner spontanen Dankesrede.

Größten Anteil an seiner Karriere habe seine Frau Calista Flockhart (58), "die meine Leidenschaft und meine Träume unterstützt hat". Danach richtete er seinen Dank an das anwesende Publikum.: "Auch euch liebe ich. Danke euch. Ihr habt meinem Leben einen Sinn und Bedeutung gegeben, dafür bin ich dankbar."

Abschied ist besiegelt

Ford befand sich bei der Premiere im Beisein seiner "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"-Kolleginnen und Kollegen Phoebe Waller-Bridge (37), Mads Mikkelsen (57), Boyd Holbrook (41) und Ethann Isidore (16), auch Regisseur James Mangold (59) wohnte dem besonderen Moment seines Titelstars bei.

Der Film "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", der in Cannes außer Konkurrenz antritt, soll nach derzeitigem Stand am 29. Juni in den deutschen Kinos starten. Im Vorfeld der Weltpremiere in Frankreich hatte Ford mitgeteilt, dass "Indie 5" definitiv sein letzter Film als Kult-Archäologe sein wird. Gegenüber dem Magazin "Total Film" bekräftigte er dies mit den Worten: "Das ist der letzte Film in der Reihe, und das letzte Mal, dass ich die Figur spiele."