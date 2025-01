Am 24. Januar geht es los Infusion kurz vor Dschungelcamp-Start: Edith Stehfest „im Error-Modus“

Edith Stehfest will sich im Dschungelcamp beweisen. (stk/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 07:33 Uhr

In knapp einer Woche geht das Dschungelcamp los. Kurz vor dem Abflug nach Australien sorgte nun jedoch Edith Stehfest bei ihren Fans für Besorgnis.

Schon am 24. Januar fällt der Startschuss für die diesjährige Ausgabe der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Kurz vor dem Abflug ins australische Dschungelcamp hat Teilnehmerin Edith Stehfest (29) jedoch Besorgnis bei ihren Fans ausgelöst: Die Frau von Schauspieler und Autor Eric Stehfest (35) postete eine Instagram-Story, in der sie mit einer Infusion in einer Praxis sitzt. Auch einen Sauerstoffschlauch hat sie an der Nase.

Ist ihre Teilnahme etwa in Gefahr? Noch kurz vor der Behandlung habe sich Stehfest jedenfalls "im absoluten Error-Modus" befunden, wie sie ebenfalls via Instagram-Story mitgeteilt hatte. Als Grund gab sie an, viel zu spät zu einem Termin zu sein – "als ich dann merkte, dass ich zu spät kommen werde und einen Moment still stand, prasselten die ganzen Eindrücke der letzten Tage auf mich ein." Daraufhin habe sie "dolle weinen" müssen.

Die Sorge, dass sie womöglich doch nicht ins Dschungelcamp anreisen wird, müssen sich ihre Anhängerinnen und Anhänger aber wohl nicht machen. Mit der Sauerstofftherapie und der Infusion sollte offenbar lediglich ihr Stresslevel reduziert werden. "Das ist das perfekte gleich-geht es-in den-Dschungel-Paket", zitiert "Bild" sie aus der inzwischen nicht mehr verfügbaren Story.

Sie ist bereit für das Abenteuer

Auch gegenüber RTL beteuerte Stehfest gerade noch einmal, bereit für Australien zu sein. Sie "liebe Abenteuer" und auch die Kinder seien inzwischen alt genug, dass sie guten Gewissens sagen könne: "Mama ist mal – hoffentlich drei Wochen – im Wald." Damit deutet die 29-Jährige also an, bis zum Finale der Show dabeibleiben zu wollen.

Diese Stars konkurrieren um die Dschungelkrone

Stehfest wird im Dschungelcamp auf diese Stars aus der Showbranche treffen: Becker-Ex Lilly Becker (48), Maurice Dziwak (26), Anna-Carina Woitschack (32), Sam Dylan (33), Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66), Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62), der ehemalige Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (66), Yeliz Koc (31), Timur Ülker (35), Nina Bott (47) sowie Alessia Herren (23), die Tochter des verstorbenen Willi Herren (1975-2021).

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft am Freitag, dem 24. Januar 2025, an. Die Folgen werden täglich ab 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung erneut von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).