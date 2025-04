Stars Tyra Banks: Leben in Australien ist ‚wahr gewordener Traum‘

Tyra Banks visits the SiriusXM Studios Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 09:00 Uhr

Das Supermodel könnte sich keinen besseren Ort zum Leben vorstellen als Down Under.

Tyra Banks bezeichnet ihr neues Leben in Australien als „wahr gewordenen Traum“.

Die Model-Ikone pendelt seit fast zwei Jahren regelmäßig zwischen Los Angeles und Sydney. Mit dabei sind stets ihr Partner Louis Belanger-Martin und ihr neun Jahre alter Sohn York, den sie mit ihrem Ex-Partner Erik Asla hat. Tyra könnte nicht glücklicher darüber sein, immer mehr Zeit in Down Under zu verbringen.

In der Sendung ‚Today with Jenna and Friends‘ sprach sie über ihren Alltag in Sydney und verriet: „Das Schönste an Sydney sind die Ausblicke – und wir fahren mit der Fähre zur Arbeit. Das ist der wunderschöne Sydney Harbour bei Nacht. Australien ist für mich und meine Familie ein wahr gewordener Traum.“

Die ‚America’s Next Top Model‘-Moderatorin reiste zunächst für ihr Eiscreme-Unternehmen SMiZE and Dream nach Down Under und fand immer mehr Gefallen an dem fernen Land. „Ich war ziemlich oft in Australien, weil wir dort in einer großen Produktionsstätte unsere Eiscreme-Rezepte entwickelt und umgesetzt haben. Ich habe mich einfach verliebt – jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, mehr und mehr“, plauderte sie aus.

Das Model fügte hinzu: „Und wisst ihr, die drei Länder, die am meisten Eis essen, sind Amerika, Neuseeland und Australien. Also dachte ich mir: ‚Hier bin ich glücklich, und die Menschen lieben Eis – also, machen wir das als Familie?‘ Und wir haben es getan.“