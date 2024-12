Ohne BH Iris Law zeigt sich im durchsichtigen Kleid bei Fashionparty

Iris Law lässt bei einem Fashionevent in London tief blicken. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 13:46 Uhr

Auch Iris Law steht auf den Naked-Dress-Trend: Bei einem Event in London ließ die Tochter von Jude Law und Sadie Frost in einem transparenten Kleid tief blicken.

Model Iris Law (24) hat nichts zu verstecken: Die Tochter von Schauspielstar Jude Law (51) und Sadie Frost (59) erschien am Sonntagabend in einem Kleid, das nichts der Fantasie übrig lässt, zu einem Event im Soho Mews House im Londoner Stadtteil Mayfair. Bei der "Forces For Change"-Party, zu der die britische "Vogue" jährlich lädt, trug die 24-Jährige eine durchsichtige khakifarbene Robe – und darunter nichts als eine knappe Unterhose.

So stylte Iris Law den Sheer-Look

Zu dem kurzärmligen bodenlangen Kleid kombinierte Law orangefarbene Sandalenpumps sowie zwei übergroße Goldarmreifen und ein delikates Goldkettchen. Seine kurzen platinblonden Haare hatte das Model leicht mit Gel gestylt, ihr Make-up hielt sie natürlich mit braunem Lidschatten und nudefarbenem Lippenstift.

Auf ihrem TikTok-Account, wo Law immer wieder private Einblicke mit ihren knapp 400.000 Followerinnen und Followern teilt, postete die 24-Jährige einige Videoclips des Events, über die sie den Weihnachtshit "Last Christmas" von Wham! legte. "POV: Du fühlst dich dieses Jahr sehr weihnachtlich – wem geht es genauso!?", schrieb sie dazu. Und auch in ihrer Instagram-Story zeigte sie einige Behind-the-Scenes-Fotos des Abends.

Unter den weiteren Gästen des Vogue-Events waren unter anderem die irakische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad (31), die mit einem Preis ausgezeichnet wurde, die Chefredakteurin der britischen "Vogue" Chioma Nnadi (44), die Olympionikinnen Katarina Johnson-Thompson (31) und Cindy Ngamba (26), "Sex Education"-Star Ncuti Gatwa (32) und viele weitere.

Iris Law hat sieben Geschwister

Iris Law absolviert ein Modestudium in London und arbeitet nebenbei als Model und Schauspielerin. Sie ist das mittlere von drei gemeinsamen Kindern des Schauspielerpaars Jude Law und Sadie Frost, die von 1997 bis 2003 verheiratet waren. Ihr älterer Bruder Raff (28) arbeitet ebenfalls als Schauspieler. Law hat zudem insgesamt fünf Halbgeschwister: Vier durch zwei kurze Beziehungen und die aktuelle Ehe ihres Vaters mit Philippa Coan, und einen 1990 geborenen Halbbruder aus der ersten Ehe ihrer Mutter.