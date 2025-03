Stars Sadie Frost konnte ihre Trennung von Jude Law nur schwer verkraften

Bang Showbiz | 13.03.2025, 11:00 Uhr

Die 59-jährige Schauspielerin fand es schrecklich, dass ihre Scheidung öffentlich ausgetragen wurde.

Sadie Frost konnte nur schwer ertragen, dass ihre Scheidung von Jude Law so öffentlich ausgetragen wurde.

Die 59-jährige Schauspielerin trennte sich 2003 nach sechs Jahren Ehe von ihrem 52-jährigen Kollegen. Während Sadie heute überzeugt davon ist, dass sie in ihrem Leben so einiges erreicht hat, war die öffentlichkeitswirksame Trennung damals eine schwierige Erfahrung für sie. Im Podcast ‚My Life in a Biscuit Tin‘ erklärte sie: „Ich fühle mich derzeit wirklich glücklich und zufrieden. Ich fühle mich selbstbewusst. Ich habe lange gebraucht, um mich nicht darum zu kümmern, was andere Leute denken. Ich hatte kein großes Selbstwertgefühl. Es hat mich wirklich fertig gemacht, eine sehr schreckliche, öffentliche Scheidung zu haben.“

Die Hollywoodschauspielerin hat mit Jude die Kinder Rafferty (28), Iris (24) und Rudy (22). Aus einer früheren Beziehung mit Spandau-Ballet-Mitglied Gary Kemp hat sie außerdem den 34-jährigen Finlay. Dass ihre Kids nach und nach von zuhause auszogen, war für Sadie ebenfalls eine große Herausforderung. Dazu erzählt sie im Podcast-Talk: „Obwohl es schwierig war, als die Kids das Haus verließen, lernte ich dadurch das Alleinsein zu schätzen. Ich musste mich der Angst stellen, alleine zu sein.“