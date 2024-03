Sie kritisiert die Masse „Iron Man“-Star Gwyneth Paltrow rechnet mit Superheldenfilmen ab

22.03.2024

Gwyneth Paltrow war lange Zeit selbst Teil der Branche, nun hat sie aber mit den Superheldenfilmen abgerechnet. Hollywood setze zu sehr auf Quantität statt Qualität, meint die Schauspielerin.

Gwyneth Paltrow (51) hat über die Masse an Superheldenfilmen in Hollywood gesprochen. Ihrer Meinung nach gibt es eine begrenzte Anzahl an guten Filmen in diesem Genre, wie die Schauspielerin in der Show "Hot Ones" erklärte. Darin kam auch Cord Jeffersons (42) Oscar-Rede zur Sprache. Während dieser seine Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch entgegennahm, richtete der Regisseur von "Amerikanische Fiktion" einen Appell an die Verantwortlichen der Filmindustrie: "Anstatt einen 200-Millionen-Dollar-Film zu machen", sollten diese lieber versuchen, "20 10-Millionen-Dollar-Filme zu machen", so Jefferson.

Sie könne dies verstehen, sagte Paltrow nun dazu. Sie fügte über die Masse an Superheldenfilmen an, man könne nur eine bestimmte Anzahl guter Filme machen, "die sich wirklich originell anfühlen, und trotzdem versuchen sie immer, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, was manchmal die Qualität oder die Besonderheit oder die echte Bedeutung behindert".

Für Gwyneth Paltrow war es in den 90er Jahren besser

Gwyneth Paltrow war in der Vergangenheit selbst Teil der Superheldenbranche. Sie spielte die Figur der Pepper Potts im Marvel Cinematic Universe an der Seite von Robert Downey Jr. (58) in "Iron Man" (2008). Bis 2019 hatte sie in weiteren Marvel-Filmen Auftritte als Potts.

Die Schauspielerin, deren Karriere in Hollywood schon Anfang der 90er Jahre begann und die 1999 für "Shakespeare in Love" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, sagte zudem: Sie bedauere die Tatsache, "dass ich auf einige Filme zurückblicke, die ich in den 90er Jahren gemacht habe, und denke, dass sie heute einfach nicht mehr gemacht werden würden". Sie fügte auf die geringeren Budgets dieser Werke hinzu: "Man erhält eine größere künstlerische Vielfalt, wenn weniger auf dem Spiel steht und die Leute ihre wahre Stimme zum Ausdruck bringen und einen Film so machen können, wie sie ihn machen wollen. Und ich denke, das sind im Allgemeinen die Filme, die mehr Resonanz finden."