Stars Isabel Edvardsson spricht über ihr ‚Let’s Dance‘-Fehlen

Isabel Edvardsson - 22.06.17 Berlin - POP-EYE BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 14:00 Uhr

Isabel Edvardsson erklärt, warum sie abermals kein Teil von ‚Let’s Dance‘ ist.

Die Profitänzerin gehört seit fast zwei Jahrzehnten zu den prägenden Figuren der RTL-Tanzshow. Doch auch in der kommenden 19. Staffel des Formats wird die 43-Jährige wie schon in der vorherigen Ausgabe nicht auf dem Parkett stehen – sehr zum Bedauern vieler Fans. Jetzt hat Edvardsson selbst erklärt, warum sie erneut eine Pause einlegt und wie sie zu ihrer Entscheidung steht. In einem ausführlichen Instagram-Post zeigte sich die dreifache Mutter emotional und offen. „Let’s Dance, mein Herz und 20-Jahre-Liebe“, begann sie ihren Beitrag und machte deutlich, wie sehr ihr die Show am Herzen liegt; gleichzeitig aber auch, wie sehr ihr aktueller Lebensabschnitt sie fordert. Sie habe lange über ein mögliches Comeback nachgedacht, so Edvardsson, doch am Ende habe sie sich gegen eine Rückkehr entschieden.

Der Hauptgrund für ihr Fehlen sei ihre Familie. „Um mich kurz zu fassen: Die Kinder“, lautet ihre knappe, aber klare Begründung. Als Mutter von drei kleinen Kindern und Betreiberin zweier Tanzschulen in Hamburg und Ahrensburg sei derzeit organisatorisch „sehr viel los“, erklärt sie weiter. Eine Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ erfordere jedoch einen uneingeschränkten Einsatz – etwas, das sie momentan nicht garantieren könne. „Auch wenn die Möglichkeit da ist, gibt es so viele Themen, die mit einspielen, und man muss 100 Prozent geben können“, so Edvardsson ehrlich. Trotzdem betonte die TV-Tänzerin, dass es ihr körperlich gut gehe und sie sich „fit und gut“ fühle. Eine Rückkehr auf die große Tanzbühne schließt sie daher nicht kategorisch aus. „Wer weiß, was noch passiert und wann ich wieder tanze?“ schrieb sie optimistisch.

Auch wenn sie diesmal nicht aktiv tanzt, bleibt sie der Show eng verbunden: Sie plane, ihre Kolleginnen und Kollegen voller Enthusiasmus zu unterstützen und einige Dreharbeiten zu besuchen. „Ich werde Feuer und Flamme für meine Kollegen sein und selber bei einigen Drehs dabei sein.“ Edvardsson betonte zudem, wie stark sie das Gemeinschaftsgefühl der ‚Let’s Dance‘-Familie schätzt. Seit ihrem Debüt im Jahr 2006 war Isabel Edvardsson immer wieder Teil des Profi-Ensembles und gewann die Show zweimal – 2006 mit Wayne Carpendale und 2014 mit Alexander Klaws. 2023 erreichte sie mit Jens „Knossi“ Knossalla den fünften Platz. Die neue Staffel von ‚Let’s Dance‘ startet am 27. Februar bei RTL.