Film Jack O’Connell: Er spielt in ’28 Years Later‘ mit

Bang Showbiz | 08.05.2024, 16:00 Uhr

Jack O’Connell hat sich der Besetzung von ‚28 Years Later‘ angeschlossen.

Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson und Ralph Fiennes waren bereits an der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von Regisseur Danny Boyles kultigem Horrorfilm ‚28 Days Later‘ aus dem Jahr 2002 beteiligt. Auch Autor Alex Garland war mit einem neuen Drehbuch wieder an Bord. Und laut ‚Deadline‘ wurde nun auch der 33-jährige Star in das Ensemble aufgenommen.

Details zur Handlung werden vorerst unter Verschluss gehalten, aber der Originalfilm folgte einem Fahrradkurier (Cillian Murphy), der aus dem Koma erwachte und die Welt nach einem Virusausbruch von Zombies überrannt vorfand. Die ‚Candyman‘-Filmemacherin Nia DaCosta wird den zweiten Teil der neuen ‚28 Years Later‘-Trilogie leiten, wobei beide Filme voraussichtlich nacheinander gedreht werden.

Murphy wird als ausführender Produzent zurückkehren, mitspielen soll er in der Fortsetzung aber nicht. Der ‚Peaky Blinders‘-Star verriet kürzlich, dass er „liebend gerne“ eine Fortsetzung des kultigen postapokalyptischen Horrorstreifens machen würde, vorausgesetzt, alle Beteiligten hätten das Gefühl, dass es „mehr Geschichte zu erzählen“ gäbe. Der ‚Oppenheimer‘-Star sagte dem RSVP-Magazin: „Oh, für mich auf jeden Fall. Ich meine, ich würde es lieben. Aber das ist keine Exklusivität oder so. Es muss ein Drehbuch geben und Danny Boyle muss die Zeit finden und Alex Garland muss das Gefühl haben, dass es mehr zu erzählen gibt. Aber noch einmal, das ist ein Film, den ich vor nicht allzu langer Zeit mit meinen Kindern gesehen habe, und ich habe das Gefühl, dass er gut gealtert ist. Oder überhaupt nicht gealtert, was auch immer die richtige Erfahrung ist.“