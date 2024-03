Film Jake Gyllenhaal: Nette Absagen von Star-Regisseuren

Jake Gyllenhaal - Road House - New York Premiere - Arrivals = Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2024, 16:00 Uhr

Jake Gyllenhaal schätzte es, dass Christoper Nolan und Baz Luhrmann ihn persönlich anriefen, um ihm zu sagen, warum er keine Rollen in ihren Filmen bekam.

Der ‚Road House‘-Star verlor 2005 die Titelrolle in ‚Batman Begins‘ an Christian Bale und den Part als Christian, der an Ewan McGregor ging, im Jukebox-Musical ‚Moulin Rouge!‘ aus dem Jahr 2001, für das auch der verstorbene Heath Ledger in Betracht gezogen wurde.

Trotz seiner Enttäuschung lobte er beide Filmemacher dafür, dass sie die Gründe für ihre Entscheidung, einen anderen Schauspieler zu wählen, erklärt haben. In der ‚Howard Stern Show‘ sagte Gyllenhaal jetzt: „Was ich fühlte, war Enttäuschung, als ich die Rollen nicht bekam. Sowohl Heath als auch ich waren enttäuscht. Aber das ist Ewan McGregors Teil. Du lernst zu sagen: ‚Da ist noch ein Part. Ich kann versuchen, für einen anderen vorzusprechen. Ich besorge mir etwas anderes. Diese Einstellung behältst du bei.“ Er fügte hinzu: „Man muss Christopher Nolan und Baz Luhrmann zugutehalten, dass diese beiden Regisseure mich persönlich angerufen haben, um mir zu sagen, dass ich die Rolle nicht bekommen habe. Und sie werden dir sagen, warum.“ Er fuhr fort: „Wenn man so weit kommt, gibt es eine echte Chance, dass man möglicherweise die Rolle bekommt. Es ist nicht so, dass sie sagen: ‚Oh, vielen Dank.‘ Sie sagen: ‚Ich habe diese Aspekte von dir gesehen, die ich wirklich in der Rolle haben wollte und die wunderbar sind, aber am Ende habe ich mich in diese Richtung bewegt, weil es besser zu dieser Person passt, die dir gegenüber steht oder dir gegenüberstehen würde. Die Haarfarbe oder die Größe, was auch immer es ist! Es gibt all diese Nicht-Faktoren, die wirklich die unerklärlichen Dinge sind, die, wenn man anfängt, darauf herumzuhacken, nicht funktionieren. Es ist nicht gesund.“