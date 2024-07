Das Quartett, Joko & Klaas, ... TV-Tipps am Dienstag

"Das Quartett: Das Mörderhaus": Hauptkommissar Barig (Stephan Grossmann) und Maike (Anja Kling) tauschen erste Informationen aus. (cg/spot)

SpotOn News | 09.07.2024, 06:01 Uhr

Nach dem Mord in einem Mietshaus ermittelt "Das Quartett" (ZDFneo) unter vielen Verdächtigen. Auf ProSieben kämpfen Joko und Klaas wieder um Sendezeit. Außerdem ermitteln "Herr und Frau Bulle" (3sat) nach einem Überfall im Glücksspiel-Milieu.

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Quartett: Das Mörderhaus, Krimi

Zwei Leichen in einem Leipziger Altbau alarmieren "Das Quartett". Streitigkeiten, Lügen und Geheimnisse machen jeden Bewohner des Mehrparteienhauses verdächtig. Im Keller wird Antje Engel erschlagen aufgefunden, während ihr Nachbar Hannes Glöckl fast gleichzeitig an einer Vergiftung stirbt. Zufall oder Zusammenhang? Schnell fällt der Verdacht auf Bernd Siebert (Martin Brambach), Antje Engels Lebensgefährten, der oft in heftige Auseinandersetzungen mit ihr verwickelt war.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Karoline Herfurth, Detlev Buck, Vanessa Mai, Timo Hildebrand, Simon Gosejohann und Mario Basler treten gegen die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Sollte ProSieben gewinnen, müssen sich Joko und Klaas ihrem Arbeitgeber bedingungslos unterordnen. Gewinnen hingegen Joko und Klaas, dürfen sie am folgenden Tag 15 Minuten in der Prime Time frei gestalten.

20:15 Uhr, 3sat, Herr und Frau Bulle: Alles auf Tod, Krimi

In einer Berliner Spielhalle fällt während der Zählung der Tageseinnahmen ein Schuss: Der Geschäftsführer Ibrahim Bekin (Ercan Durmaz) wird verletzt, seine Frau Emine stirbt. Yvonne (Alice Dwyer) vermutet, dass Ibrahim trotz seiner Verletzung involviert ist, da seine Frau als Kontrollfreak bekannt war. Heiko (Johann von Bülow) sieht hingegen eine größere Verschwörung, da die Spielhalle Edgar Pinninger (Ronald Nitschke), dem berüchtigten Glücksspielkönig von Berlin, gehört.

20:15 Uhr, Tele 5, The Impossible, Katastrophendrama

Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) und ihre drei Söhne freuen sich auf ihre Winterferien in Thailand. Doch am Morgen des 26. Dezember trifft sie eine gewaltige Welle, als die Familie am Hotelpool entspannt. Der Tsunami trennt die Familienmitglieder, aber sie überleben. Ihr einziges Ziel ist es, einander wiederzufinden. Inmitten dieser schrecklichen Naturkatastrophe begegnen sie Angst und Hoffnungslosigkeit, aber auch unerwarteter Hilfsbereitschaft, Mut und Courage.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – Mockingjay, Teil 2

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) kämpft weiterhin gegen das tyrannische System ihrer Welt. Als sie sich dazu bereit erklärt, als Symbol der Revolution – dem Spotttölpel – in der Öffentlichkeit aufzutreten, muss sie sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Die Distrikte sind zwar gegen das Capitol vereint, aber Peeta (Josh Hutcherson) ist nicht er selbst und die aufkommenden Kämpfe bedrohen das Schicksal aller. Der Traum von Freiheit und Frieden scheint für sie unerreichbar.