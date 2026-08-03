Stars Jameela Jamil steht in der Kritik

Jameela Jamil attends the World Premiere of Disney and Pixar's Elio - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 18:00 Uhr

Jameela Jamil steht in der Kritik, nachdem sie gesagt hat, Ariana Grande „stirbt möglicherweise direkt vor unseren Augen“.

Die ‚The Good Place‘-Darstellerin, die zuvor offen über ihren eigenen Kampf mit Essstörungen gesprochen hatte, äußerte sich in den sozialen Medien über die Sängerin. Anlass war die Sorge einiger Fans über Arianas sehr schlanke Figur im Musikvideo zu ihrem neuen Song ‚Petal‘. Sie schrieb: „Diese arme Frau stirbt möglicherweise direkt vor unseren Augen. Dieses Outfit wurde entworfen, um die Dünnheit für diese Diskussion hervorzuheben. Ihr Team ist völlig verantwortungslos, weil es sie nicht von diesem zutiefst schädlichen Bild für ihre jungen Fans weggeführt hat, das hier so glamourös dargestellt wird.“

Jameela erntete für diese Aussagen schnell Kritik. Eine Person schrieb: „Wie oft hat Ariana gesagt, dass Kommentare über ihren Körper sie zutiefst verletzen? Akzeptiert einfach ihre Kunst und LASST SIE SEIN!“ Eine andere kommentierte: „Ich denke, WIR ALLE SOLLTEN AUFHÖREN, ÜBER IHREN KÖRPER ZU REDEN. Wir helfen damit niemandem.“ Eine dritte Person schrieb: „Sie hat in ihrem ganzen Leben nicht ein einziges Mal aufgehört, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.“ Ein weiterer Kommentar lautete: „Sag ihr das persönlich, anstatt Bodyshaming zu betreiben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie kennt Arianas Situation nicht. Ariana hat Familie und Freunde, und diese Frau gibt eine uninformierte Aussage über jemanden ab, den sie nicht kennt.“ Später meldete sich Jameela erneut zu Wort und verteidigte sich. Sie erklärte, sie bete dafür, dass Ariana sich erhole.

Die Kontroverse kommt kurz nachdem Ariana angekündigt hatte, sich nach dem Ende ihrer Eternal Sunshine Tour in London „aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen“. Grund dafür sei die „endlose, andauernde öffentliche Beobachtung“ ihrer Gesundheit und ihres Körpers. Ein Sprecher der dreifachen Grammy-Gewinnerin sagte gegenüber ‚People‘: „Ariana wird sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, nachdem sie die Eternal Sunshine Tour beendet hat. Sie freut sich darauf, die Tour zu Ende zu bringen und sie auf einem Höhepunkt zu beenden – gesund und glücklich – und anschließend eine wohlverdiente Pause von öffentlichen Auftritten und Arbeiten einzulegen, die zu endloser, andauernder öffentlicher Beobachtung geführt haben. Diese Tour war eine wunderschöne Erfahrung für sie. Sie liebt ihre Fans und hat jeden Moment dieser Tour sehr genossen.“

Nach ihrem Konzert am 1. September in der Londoner O2 Arena sollte die 33-jährige Sängerin eigentlich gemeinsam mit ihrem ‚Wicked‘-Co-Star Jonathan Bailey (38) im West-End-Revival von ‚Sunday in the Park with George‘ auftreten. Die Produktion sollte im kommenden Sommer im Barbican Centre in der britischen Hauptstadt Premiere feiern. Empire Street Productions, die Produzenten des Musicals, erklärten in einem Statement: „Nach der heutigen Ankündigung von Ariana Grandes Team kann Empire Street Productions bestätigen, dass sie sich entschieden hat, von Sunday in the Park with George zurückzutreten. Wir wissen, dass dies keine einfache Entscheidung gewesen sein kann, und sie trifft sie mit unserem vollständigen Verständnis und unserer Unterstützung. Wir wünschen ihr nur das Beste. Die Produktion wird wie geplant im Sommer 2027 im Barbican eröffnet, und die Besetzung wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.“