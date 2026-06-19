Musik James Bourne kämpfte um die Fertigstellung seines neuen Albums

James Bourne Busted - Wembley SSE Arena 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 11:00 Uhr

James Bourne wird ein neues Album veröffentlichen, an dem er 13 Jahre lang gearbeitet hat – doch er befürchtete, dass es aufgrund seiner jüngsten gesundheitlichen Probleme nicht fertig werden würde.

Der 42-jährige Musiker musste im vergangenen September wegen einer nicht näher bezeichneten Erkrankung seine Teilnahme an der ‚Busted Vs McFly‘-Tour absagen, doch nun kehrt er mit einem neuen Album zurück: ‚Murder At The Gates‘, ein Konzeptalbum mit Songs aus seinem und dem neuen gleichnamigen Musical des Dramatikers Steven Sater.

James‘ neues Album erscheint am 1. Juli, und er war fest entschlossen, das Album für seine Fans fertigzustellen. Gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ sagte er: „Ich wollte nicht, dass meine Gesundheit mich daran hindert, dieses Projekt zu promoten, denn ich habe 13 Jahre meines Lebens darin investiert. Ich hatte Angst, es nicht fertigstellen zu können. Aber ich wusste, dass ich es fertigstellen und den Leuten präsentieren musste. Es gibt einige Leute, die darauf gewartet haben. Es gibt Hardcore-Fans, die bei allem dabei sind – und ich habe schon lange davon gesprochen. Es fühlt sich so gut an, das nun als fertiges Produkt in den Händen zu halten. Und es ist das erste Album, das ich je produziert habe. Deshalb bin ich stolz darauf.“

Bourne gab zu, dass ihm seine gesundheitlichen Probleme „das Geschenk der Zeit“ beschert hätten, wodurch er das Album fertigstellen konnte, auf dem auch der ‚Stranger Things‘-Schauspieler Gaten Matarazzo zu hören ist. Er fügte hinzu: „Dieses Album hat definitiv eine andere Atmosphäre als alle anderen. Angesichts all der Probleme mit meiner Gesundheit wurde mir das Geschenk der Zeit zuteil. Als ich nicht auf Tour war, wurde mir viel Zeit geschenkt. Es war, als würde man aus etwas Negativem etwas Positives machen.“