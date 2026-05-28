Musik Self Esteem legt eine Pause von der Musik ein

Self Esteem - AVALON - London - Nov - 2025 - ALL MY SON opening night BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 11:00 Uhr

Self Esteem legt eine Pause von der Musik ein.

Self Esteem wird später in diesem Jahr „ein paar Monate Pause machen“, weil sie eine „Verschnaufpause“ braucht.

Die 39-jährige Musikerin, mit bürgerlichem Namen Rebecca Taylor, veröffentlichte 2025 ihr drittes Studioalbum ‚A Complicated Woman‘ und steht seitdem im Londoner West End in dem Stück ‚Teeth ‚N‘ Smiles‘ auf der Bühne. Für die Festivalsaison im Sommer kehrt sie noch einmal zur Musik zurück, danach möchte sie sich jedoch bewusst Zeit für sich nehmen. Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte sie: „Ich habe zwar schon eine Pause gemacht, aber ich habe gleichzeitig ein Theaterstück gespielt und stehe momentan immer noch auf der Bühne. Deshalb brauche ich eigentlich noch mehr Erholung. Ich werde diesen Sommer Festivals spielen und danach ein paar Monate frei nehmen, um darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Danach bin ich dann wieder bereit.“

Self Esteem erklärte weiter, dass sie die Auszeit nutzen wolle, um über ihr nächstes Album nachzudenken. Sie sagte: „Ich habe schon eine Idee, wie meine nächste Platte aussehen soll, und ich glaube, ich bin bereit dafür. Aber wenn man nicht aufpasst, wird es in dieser Branche immer mehr und mehr und mehr – denn die Industrie nimmt immer mehr, wenn man es zulässt. Deshalb zwinge ich mich jetzt dazu, anzuhalten, damit ich nachdenken und bessere Kunst schaffen kann.“

Die Aussagen kommen kurz nachdem der Popstar zugab, sich rund um die Veröffentlichung von ‚A Complicated Woman‘ im Jahr 2025 „erschöpft“ und „genervt“ gefühlt zu haben. Der Zeitung ‚The Independent‘ sagte sie: „Als es endlich gut für mich lief, habe ich mich vom eigentlichen Sinn der Musik ablenken lassen.“ Die Sängerin erklärte außerdem, dass ihr die Arbeit am Theater geholfen habe, die Bedeutung der Musik für sich wiederzuentdecken. Sie sagte weiter: „Ich kann nicht begreifen, wie man überhaupt lebt. Für mich ist das alles völlig verrückt. Ich will es verstehen. Ich will es fühlen.“