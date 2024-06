Film James Gunn: ‘The Batman’-Skript noch in Arbeit

Robert Pattinson - The Batman UK Screening - 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2024, 08:00 Uhr

James Gunn hat verraten, dass ‘The Batman Part II’ noch geschrieben wird.

Der Co-Chef der DC Studios hat ein vielversprechendes Update zu dem mit Spannung erwarteten Nachfolger des Comic-Blockbusters ‘The Batman’ von 2022 gegeben, mit Robert Pattinson in der titelgebenden Rolle.

Auf die Frage in seinem Thread-Account, ob das Drehbuch für die Fortsetzung noch in der Entwicklung sei, antwortete Gunn lediglich: „Ja.“ Ein anderer Fan versuchte, mehr Informationen aus dem Studioboss herauszubekommen und fragte, wann das Drehbuch – das wieder aus der Feder von Filmemacher Matt Reeves stammt – tatsächlich fertig sein werde. Gunn hält sich offensichtlich bedeckt, was den genauen Status angeht, doch er verriet: „Wenn Matt denkt, dass es fertig ist!“

Pattinson wird in der kommenden Fortsetzung wieder in die Rolle des Batman schlüpfen, während Jeffrey Wright als Commissioner Jim Gordon zurückkehren wird. Über den neuen Film wurde viel spekuliert, da es aufgrund der Streiks der WGA und der SAG-Aftra im Jahr 2023 zu Verzögerungen kam, die den geplanten Beginn der Hauptaufnahmen im November letzten Jahres zunichte machten. Obwohl der Film ursprünglich im Oktober 2025 in die Kinos kommen sollte, wurde der Starttermin um 12 Monate auf 2026 verschoben. Man hofft, dass die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen werden.

Ganz so lange müssen die Fans jedoch nicht warten, um mehr von Reeves‘ Gotham City auf dem Bildschirm zu sehen. Im September soll die Spin-Off-Serie ‘The Penguin’ auf Max anlaufen, in der Colin Farrell erneut einen der kultigsten Bösewichte von Batman spielen wird, nachdem er zwei Jahre zuvor in ‘The Batman’ die Rolle übernommen hatte.