"Glücklich und stark" Jamie Foxx geht es nach gesundheitlichen Problemen wieder gut

Jamie Foxx hat sich erholt. eyka.nannen

SpotOn News | 04.04.2024, 23:30 Uhr

Jamie Foxx erlitt im vergangenen Jahr einen medizinischen Notfall und verbrachte Monate im Krankenhaus. Inzwischen hat der Schauspieler sich erholt und ist wieder voll ins Arbeitsleben eingestiegen.

Jamie Foxx (56) ist zurück bei alter Stärke. Im vergangenen Jahr erlitt der Schauspieler einen medizinischen Notfall und verbrachte daraufhin mehrere Monate im Krankenhaus. Inzwischen hat er sich von seinen gesundheitlichen Problemen erholt. "Er ist so beschäftigt und macht wieder das, was er liebt", erzählt ein Insider dem "People Magazine" über den "Django Unchained"-Darsteller.

In der kommenden Staffel wird der Hollywoodstar als Moderator der Gameshow "Beat Shazam" zurückkehren. Seine Tochter Corinne Foxx unterstützt ihn. "Jamie hat bei 'Beat Shazam' keine Miene verzogen. Er war buchstäblich wieder ganz der Alte. Er war richtig gut drauf!", berichtet die Quelle über die Dreharbeiten.

Video News

Foxx ist wieder ins Arbeitsleben eingestiegen

"Er arbeitet jetzt mit vollem Elan, lebt gesund und genießt seine gute Gesundheit. Jamie ist ein geselliger Typ, er mag es, mit seinen Freunden zusammen zu sein, er muss mit allen möglichen Dingen beschäftigt sein", erzählt ein weiterer Informant dem Magazin. Der geborene Unternehmer arbeite aktuell zeitgleich an mehreren Filmen, darunter "Tin Soldier" und "Not Another Church Movie".

Gesundheitsprobleme sind weiterhin unbekannt

Details zu dem medizinischen Notfall, den Foxx im April 2023 erlitten hatte, sind nicht bekannt. "Ich wollte nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herausragen – und dass ihr euch fragt, ob ich es schaffen würde", meldete er sich drei Monate später in einem Instagram-Video zurück. Er sei in den letzten Wochen "durch die Hölle" gegangen. In einem kommenden Stand-up-Programm will der Comedian diese schwere Zeit verarbeiten.